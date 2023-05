W okolicy Morskiego Oka i Łysej Polany pojawiły się niewielkie namioty. Tatrzański Park Narodowy zaapelował do turystów, by "nie zbliżać się do tych obiektów i nie dotykać ich".

Widok namiotów w okolicy Morskiego Oka mógł dziwić, bo biwakowanie w Tatrach - rozbijanie namiotów oraz spanie w śpiworze pod gołym niebem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego - jest zabronione i podlega karze. Z wyjaśnieniem sytuacji pospieszył Tatrzański Park Narodowy zamieszczając film nagrany przez Grzegorza Bryniarskego z Obwodu Ochronnego Morskie Oko. Czy w rejonie Morskiego Oka i Łysej Polany zaobserwowaliście niewielkie namioty? (...) Prosimy, by do namiotów nie podchodzić, nie dotykać ich, służą one badaniom naukowym - tłumaczy leśnik i dodaje: Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach członkostwa w międzynarodowej sieci badawczej tworzą bibliotekę barkodów DNA, czyli tzw. genetycznych kodów kreskowych dla Polski na potrzeby przyszłych standardów biomonitoringu środowiska. Instagram Post Projekt Biodiversity Genomics Europe jest realizowany przez 33 instytucje naukowe z 21 krajów. Polskę reprezentuje zespół badawczy pod kierownictwem prof. Michała Grabowskiego, składający się z naukowców z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii oraz Pracowni BioBank z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, współpracujący z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Zobacz również: Czyste Tatry ekoMałopolska – razem przenosimy góry