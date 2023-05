Jak co roku na przełomie czerwca i lipca kilka tysięcy wolontariuszy wyruszy na tatrzańskie szlaki w ramach wielkiego projektu edukacyjnego „Czyste Tatry ekoMałopolska”. W dniach 30 czerwca – 1 lipca zaplanowano już 12. edycję wydarzenia, które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i angażuje coraz większą grupę miłośników gór i przyrody do wspólnego dawania przykładu. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem: „Razem przenosimy góry”.

Stowarzyszenie Czysta Polska przyzwyczaiło już wszystkich miłośników Tatr, że pierwszy weekend lipca to najlepszy moment na odwiedziny w ukochanych górach. Poza wędrowaniem po ulubionych trasach mogą wówczas również włączyć się do wielkiej, ekologicznej inicjatywy, która niesie się sporym echem przez cały kraj. Tak będzie i w tym roku, kiedy w piątek 30 czerwca na Górnej Równi Krupowej stanie miasteczko Czystych Tatr, a dzień później, 1 lipca kilka tysięcy wolontariuszy wyjdzie w góry, by sprzątać szlaki.

Od 2012 roku wspólnie dajemy dobry przykład, jak powinniśmy dbać o środowisko naturalne, by cieszyć się jego pełnym pięknem. We współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i licznymi, wspierającymi nas partnerami, zmieniamy świadomość turystów. Tylko działając razem możemy dokonywać takich cudów. Tylko razem możemy przenosić góry i mam nadzieję, że w tym roku nie będą to już góry śmieci, ale góry pozytywnej energii, która pomoże zmieniać świadomość ekologiczną Polaków - powiedział inicjator oraz ambasador akcji Rafał Sonik.

Sprzątanie szlaków, jak co roku jest tylko elementem projektu, który przede wszystkim stawia sobie za cel edukację. Organizatorzy wielokrotnie podkreślali, że Czyste Tatry ekoMałopolska, nie są rozwiązaniem problemu, a jedynie wsparciem dla działań prowadzonych systematycznie przez Tatrzański Park Narodowy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Czyste Tatry to wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz Małopolski, Zakopanego oraz miłośników Tatr, dla których działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest istotną wartością. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w działania pro środowiskowe Województwa Małopolskiego oraz projektu EkoMałopolska. Województwo Małopolskie jest niekwestionowanym liderem w zakresie edukacji i promocji postaw ekologicznych, czego przykładem może być może m.in. zakończona w kwietniu akcja "Posprzątaj z Nami Małopolskę", która już kolejny raz skupiła wokół idei ochrony środowiska tysiące Małopolan, którzy ruszyli wiosną do sprzątania terenów zielonych naszego regionu. Dlatego w tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił nie tylko ponownie zaangażować się z projekt Czyste Tatry, ale również stać się patronem tytularnym tego największego ekologicznego projektu w Polsce - powiedział Marszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

12. edycja Czystych Tatr ekoMałopolska jak zawsze połączona będzie z licznymi warsztatami, prelekcjami i zabawami edukacyjnymi. W miasteczku na Górnej Równi Krupowej zaplanowano cztery różne stacje warsztatowe, animacje dla dzieci, panel górski, którego gośćmi będą m.in. podróżnik Michał Leksiński, czy Władysław Bętkowski, a także wieczór filmów o tematyce ekologicznej. Co więcej, przy okazji wydarzenia po raz kolejny odbędzie się ekoMeetUp, podczas którego znani twórcy internetowi będą opowiadać m.in. o tym, jak być odpowiedzialnym influencerem.

Żeby wziąć udział w 12. edycji wydarzenia wystarczy zarejestrować się online poprzez stronę: www.czystapolska.org.pl, a następnie odebrać pakiet podczas akcji. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Dostępna będzie również możliwość wzięcia udziału poprzez rejestrację w jednym z mobilnych punktów przy wejściach na najbardziej popularne szlaki. Dla wszystkich wolontariuszy, w sobotę 1 lipca, na scenie na Górnej Równi Krupowej zaplanowano również koncert gwiazdy, która ogłoszona zostanie w czerwcu. W ubiegłych latach na scenie Czystych Tatr gościli m.in. Zakopower, Afromental czy Pudelsi.

Czyste Tatry to projekt edukacyjny organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 11 edycjach wzięło udział ponad 38 000 wolontariuszy, którzy znieśli z gór ponad 7 ton śmieci. Partnerami lipcowego wydarzenia zostali, jak co roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który po raz kolejny został partnerem tytularnym, Burmistrz Miasta Zakopane, Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Koleje Linowe. Sponsorami wydarzenia są McDonald’s, Biedronka, InPost oraz Rekopol.