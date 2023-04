​Gigantycznych rozmiarów lawina śnieżna o szerokości do 150 metrów zeszła na początku lutego ze Żlebu Żandarmerii przecinając drogę do Morskiego Oka. Zwały śniegu wyłamały las. Jeżeli śnieg stopnieje to dopiero zaczniemy sprzątać po lawinie - powiedział leśniczy Grzegorz Bryniarski.

Połamane drzewa po lawinie nad Morskim Okiem / PAP/Grzegorz Momot / PAP

Czoło lawiny miało wysokość ok. 8 do 10 metrów, szerokość to ok. 100 do 150 metrów, grubość ok. 4,5 metra. To była jedna z większych lawin o grubości 4,5 metra. Łącznie zeszło tutaj osiem lawin.

W tej okolicy lawina wyłamała 3,6 hektara lasu. Pługi walczyły dwa dni, aby ten odcinek od Żlebu Żandarmerii do schroniska w Morskim Oku udrożnić - powiedział leśniczy obwodu ochronnego Morskie Oko Grzegorz Bryniarski i dodał, że "była to jedna z największych lawin w przeciągu ostatnich 30 lat".

Jeżeli śnieg stopnieje to zaczniemy sprzątać po lawinie i wyczyścimy rów oraz pobocza z przeciętych drzew. Ten obszar jest obszarem ochrony ścisłej, lawina jest naturalnym procesem w górach i nic poza drogami oraz szlakami turystycznymi nie będzie ruszone. Tak jak przyroda ułożyła sobie te klocki tak one będą tutaj leżały - stwierdził.

Na zboczach gór leży mnóstwo połamanych kosodrzewin, wierzb i jarzębin oraz lasu świerkowego. To nie była jedyna lawina w tym rejonie. Wcześniej z Marchwicznej Przełęczy zeszły aż trzy lawiny do samego Morskiego Oka załamując taflę lodu na tym jeziorze. Schody prowadzące od schroniska nad brzeg Morskiego Oka zostały całkowicie zasypane. Kolejna lawina z Białego Żlebu zasypała drogę prowadzącą nad Morskie Oko.

Wszystkie te lawiny schodziły między godziną 8:00 a 13:00, to była sobota i gdyby nie była droga zamknięta to mogłoby dojść do niewiarygodnej tragedii - powiedział.

W Tatrach wciąż leży sporo śniegu i obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

W miniony weekend doszło do serii wypadków turystycznych i narciarskich. Ratownicy TOPR m.in. ewakuowali turystę z Orlej Perci. Powyżej 1800 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Zdaniem ratowników TOPR, prognozowane ocieplenie pogorszy sytuację lawinową.