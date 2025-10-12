Woreczki toaletowe mają ograniczyć w Tatrach problem „dzikich toalet”. Tatrzański Park Narodowy od tygodnia w ramach pilotażu sprawdza to rozwiązanie i ocenia, że turyści chętnie z niego korzystają. Są też jednak tacy, którzy do pomysłu podchodzą z ostrożnością. Dyrektor TPN nie wyklucza, że w przyszłości woreczki mogą stać się obowiązkowe w niektórych rejonach.

TPN testuje woreczki toaletowe, by ograniczyć "dzikie toalety" w Tatrach.

Pilotaż trwa od początku października, woreczki są dostępne bezpłatnie m.in. przy wejściach na szlaki.

Kluczowe jest, by zużyte woreczki wyrzucać do kosza poza parkiem.

Problem "dzikich toalet" zagraża środowisku i wodzie w górach .

Ograniczyć problematyczne zanieczyszczenie

Pilotaż ruszył z początkiem października. Dystrybucja woreczków toaletowych ma pomóc w utrzymaniu czystości w górach i ochronie środowiska. Na początek przygotowano kilkaset pakietów dostępnych bezpłatnie w Punktach Informacji Turystycznej oraz przy wejściach na szlaki - z wyjątkiem Doliny Lejowej i Chochołowskiej.

Na razie nie przewidziano ich dystrybucji w schroniskach, choć nie jest to wykluczone w przyszłości. Pierwsze obserwacje trwającego od początku października pilotażu mają pomóc w ocenie, czy rozwiązanie sprawdzi się w praktyce i przyczyni się do ograniczenia problematycznego zanieczyszczenia.

Kiedyś woreczki mogłyby być obowiązkowe

Nie wyznaczamy sztywnego terminu zakończenia etapu pilotażowego. Obserwujemy zainteresowanie turystów, tempo pobierania woreczków oraz opinie osób korzystających, w tym grotołazów i przewodników. Po analizie tych doświadczeń podejmiemy decyzję co do dalszego etapu projektu - powiedział dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.



Pilotażowi towarzyszą działania informacyjne i edukacyjne. Na stronie internetowej parku można znaleźć szczegółowe instrukcje korzystania z woreczków, a wkrótce planowane są dodatkowe materiały w mediach społecznościowych. Informacji udzielają również pracownicy terenowi, wolontariusze i obsługa punktów wejścia.



Dyrektor parku nie wyklucza, że w przyszłości posiadanie woreczków może stać się obowiązkowe w niektórych rejonach Tatr, jeśli rozwiązanie się sprawdzi. Nie wykluczamy takiej możliwości, jednak na tym etapie jest zbyt wcześnie, by o tym przesądzać. Najpierw chcemy ocenić, jak woreczki sprawdzają się w praktyce i czy turyści będą z nich korzystać - zaznaczył.



Po zakończeniu pilotażu woreczki mogą trafić do regularnej sprzedaży. Według dyrekcji TPN ewentualna dystrybucja prowadzona byłaby co najmniej w tych samych punktach, co obecnie. Ostateczna decyzja co do dalszego modelu dostępności i ewentualnej ceny pakietu ma być podjęta po zakończeniu pilotażu i analizie zebranych danych.

"Dzikie toalety", czyli "zauważalny problem" w Tatrach

Służby terenowe parku dobrze znają miejsca, które funkcjonują jako "dzikie toalety". Liczba i lokalizacja takich miejsc stale się zmieniają - jedne zanikają, inne pojawiają się w nowych rejonach, dlatego trudno je ująć w statystykach. Problem jest jednak zauważalny w wielu rejonach gór - stwierdziła Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN.

Ocena skuteczności pilotażu ma opierać się głównie na obserwacjach zachowań turystów w terenie. Skupiamy się na obserwacjach, jak chętnie turyści będą pobierali woreczki toaletowe i jakie są ich reakcje. Jednocześnie monitorujemy sytuację w terenie. Kluczowe będzie to, by woreczki po wykorzystaniu były znoszone i wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane, najlepiej już poza granicami parku. Niedopuszczalne jest ich pozostawianie w górach - to jeden z elementów, które będziemy oceniać w ramach podsumowania pilotażu - wyjaśniła Zwijacz-Kozica.



Tatrzański Park Narodowy udostępnia turystom ok. 275 km znakowanych szlaków turystycznych o zróżnicowanym stopniu trudności - od popularnych tras spacerowych po wymagające szlaki wysokogórskie. Problem "dzikich toalet" nie ma charakteru wyłącznie estetycznego - pozostawione w terenie odchody i chusteczki przenikają do gleby i wód, stanowiąc realne zagrożenie dla środowiska i jakości wody w górskich potokach.

Jak korzystać z woreczka toaletowego? Instrukcja

