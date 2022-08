Sądeccy policjanci zlikwidowali przydomową, nielegalną bimbrownię. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez 36-latka, funkcjonariusze znaleźli między innymi urządzenia i akcesoria służące do produkcji alkoholu etylowego oraz duże plastikowe zbiorniki z zacierem.

/ Materiał udostępniony / Policja

Jak informuje oficer prasowy sadeckiej Policji Justyna Basiaga, funkcjonariusze sądeckiej komendy, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, otrzymali informację, że jeden z mieszkańców Nowego Sącza na terenie swojej posesji, może produkować nielegalny alkohol.

Postanowili to sprawdzić i kilka dni temu złożyli 36-latkowi wizytę.

W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze natrafili na aparaturę do wytwarzania alkoholu, niezbędne akcesoria oraz duże plastikowe zbiorniki wypełnione zacierem.

36-latek został doprowadzony do sądeckiej komendy, gdzie usłyszał od policjantów zarzut z art. 12 a ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.

Zajmując się tym nielegalnym procederem, mężczyzna dopuścił się przestępstwa wyrabiania alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów, za co grozi mu teraz grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

/ Materiał udostępniony / Policja

/ Materiał udostępniony / Policja