Uchwałę, która ma chronić Zakopane przed ekspansją inwestycji deweloperskich, przyjęli dziś radni. Apelują w niej o rygorystyczne egzekwowanie przepisów budowlanych i ograniczenie zgód na przeskalowane obiekty, które zagrażają lokalnej społeczności i autentyczności regionu.

Zakopane / Shutterstock

W uchwale podkreślono, że masowe inwestycje powodują wzrost cen nieruchomości, wypieranie mieszkańców i degradację przestrzeni publicznej. Rada wezwała burmistrza, starostę oraz wojewodę małopolskiego do podejmowania wszelkich działań w granicach prawa, by powstrzymać destrukcyjne procesy urbanizacyjne.

Zakopiańscy radni postulują m.in. zakaz odstępstw od przepisów budowlanych, ograniczenie lokalizacji apartamentowców na terenach chronionych i uszczelnienie systemu opłat lokalnych, by zapobiec nadużyciom w tzw. "szarej strefie" wynajmu turystycznego w apartamentowcach.

Zabierając głos wiceburmistrz Bartłomiej Bryjak, otwarcie mówił o ogromnej presji, jaką wywierają na władze miasta deweloperzy.

Mamy problemy z wielkimi inwestorami, którzy przychodzą do nas, jaką presję wywołują na nas, na urzędnikach, na urzędzie, jak się zachowują. Czasem można zobaczyć bardzo drogie samochody przed Urzędem. Wchodzą i myślą, że jak mają pieniądze, znajomości, wpływy, to mają wszystko. Ale ja państwa zapewniam, że Urzędu Miasta nie mają i nie będą mieć, póki my tu jesteśmy - oświadczył Bryjak.

Jak dodał, miasto konsekwentnie odwołuje się od decyzji pozwalających na realizację dużych inwestycji, gdy te naruszają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Władze podkreślają, że ich celem nie jest blokowanie rozwoju, ale ochrona lokalnej społeczności przed skutkami niekontrolowanej rozbudowy.

Dążymy do tego, żeby wykorzystać wszystkie możliwe legalne środki prawne, aby te obiekty powstawały, ale pasowały do otoczenia, do kultury, a budynki nawiązywały jeden do drugiego. Na pewno będziemy walczyć przeciwko wielkim apartamentowcom, choćby były robione pod płaszczykiem czy to hoteli, czy pseudo hoteli, kondo-hoteli i apart-hoteli - dodał wiceburmistrz.

W uchwale radni zwracają uwagę, że Zakopane charakteryzuje się unikalnym, indywidualnym i wyjątkowym górskim krajobrazem, który stanowi jego najistotniejszy atut turystyczny, specyficzna architektura podhalańska i układ przestrzenny, są integralną częścią dziedzictwa kulturowego.