Po raz drugi raz w historii Krynica-Zdrój stanie się światową stolicą snowboardu. W dniach 1 i 2 marca będzie gościć najlepszych zawodników z całego świata. To jedno z najważniejszych wydarzeń tego sezonu i obowiązkowy punkt dla wszystkich fanów. Nie może Was tam zabraknąć! Mamy dla Was bilety. Poniżej dowiecie się, jak je zdobyć.

/ Materiał prasowy / 1 i 2 marca w Krynicy-Zdrój odbędzie się Puchar Świata FIS w snowboardzie alpejskim. Szybkość, precyzja, najlepsi zawodnicy na świecie! Emocje będą sięgać zenitu. Rok temu w Krynicy-Zdrój rywalizowało niemal 100 zawodników i zawodniczek reprezentujących 16 krajów z całego świata. Podczas tegorocznych zawodów na trasie 2A snowboardziści i snowboardzistki zmierzą się w slalomie gigancie równoległym. Będą ogromne emocje, ponieważ w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wysokie miejsce zajmuje reprezentantka Biało-Czerwonych Aleksandra Król-Walas. Od 26 lutego w Krynicy-Zdroju będą trenować zawodnicy poszczególnych reprezentacji. To dla kibiców okazja, żeby zobaczyć sportowców w akcji, zdobyć autografy czy zrobić pamiątkowe zdjęcia. 28 lutego o godzinie 18:00 przy dolnej stacji kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej odbędzie się otwarte losowanie numerów startowych. Wideo youtube Rywalizacja rozpocznie się 1 i 2 marca już od godziny 9:00, a wielki finał zaplanowano na 13:00. Po zakończonych zawodach odbędzie się uroczysta prezentacja najlepszych snowboardzistów i snowboardzistek. Zobacz również: ​Nieznośny smród w Vikersund. Wkrótce będą tam rywalizować skoczkowie

