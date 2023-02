Kilkudziesięciu turystów, mimo zakazu, chciało wejść w Tatry. Od soboty - ze względu na bardzo duże zagrożenie lawinowe - szlaki turystyczne w Tatrzańskim Parku Narodowym są zamknięte. "Mimo to wielu ludzi próbowało wejść na teren TPN" - mówi zastępca komendanta straży parku Grzegorz Lorek.

Zima w Kuźnicach / Grzegorz Momot / PAP

Niestety, ale zdarzało się wiele przypadków, gdzie turyści nie stosowali się do zakazu, czego żałuję, bo on jest dla ich bezpieczeństwa. Turyści byli upominani i cofani. To było około kilkudziesięciu przypadków w różnych miejscach: czy to w rejonie Kuźnic, w kierunku Hali Gąsienicowej, Kondratowej, Doliny Kościeliskiej... - relacjonuje zastępca komendanta straży parku Grzegorz Lorek.

I podkreśla, że szlaki nadal są zamknięte. Za złamanie zakazu grozi od 500 do 1000 złotych kary.

Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że komunikat dotyczący "ewentualnego otwarcia niektórych szlaków zostanie podany dziś w godzinach popołudniowych, po otrzymaniu niezbędnych zaleceń od Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którym jesteśmy w stałym kontakcie".

Z powodu wysokiego zagrożenia lawinowego czwartego stopnia, cały obszar Tatr do odwołania jest zamknięty dla ruchu turystycznego i narciarskiego od soboty. Lawiny schodzą samoczynnie. Dużych rozmiarów lawiny zeszły w sobotę m.in. do Morskiego Oka.

Po rekordowych opadach z ulic Zakopanego wywożony jest śnieg. Dotychczas wywieziono już 19 tys. metrów sześciennych śniegu, czyli ok. 1,2 tys. pełnych ciężarówek.

Dziś nad Tatrami przestał padać śnieg i zaświeciło słońce. Niewielkie opady zapowiadane są na jutrzejsze popołudnie, a od piątku spodziewane są kolejne opady białego puchu.