Dziś w Zakopanem odbywa się jubileuszowa gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie będzie okazją do przypomnienia o kilkudziesięciu tradycjach i wpisania czterech instytucji do krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jedną z nich jest Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Wśród instytucji wpisanych do rejestru dobrych praktyk znajdzie się Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu.

Początek starań o stworzenie placówki kulturalnej przypada już na rok 1924, gdy nauczyciel i kierownik miejscowej szkoły Franciszek Ćwiżewicz razem z Julianem Karłowiczem powołali Komitet Budowy Domu Ludowego.

W 1977 roku Dom Ludowy został wpisany do rejestru zabytków. Warty uwagi jest fakt, że Dom Ludowy nadal pełni swoją pierwotną w założeniach funkcję i jest miejscem tętniącej i wciąż żywej kultury regionalnej.

Dziś o dumie z umieszczenia Domu Ludowego w rejestrze opowiada dyrektor placówki Bartek Koszarek.

Wielkie wyróżnienie i docenienie pracy pokoleń. Bo to nie tylko (dotyczy) współczesnych działaczy, aktorów, muzykantów, regionalistów, ale to cały wiek działania, istnienia i dbania o swoją ojczyznę i polską kulturę ludową - mówi.

Koszarek opowiada o dziedzictwie Domu Ludowego, które można wywodzić już od działalności teatru w Bukowinie w 1923. Wpis do rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to efekt zaprezentowania trwających od wieku wysiłków wszystkich związanych z instytucją.

Jest to honor, prestiż i nobilitacja. Chcielibyśmy żeby taki wpis otwierał drzwi do różnych dotacji. Nie dość, że Dom jest sam w sobie wspaniałym zabytkiem podhalańskiej architektury, to życie w nim jest ważne. Na co dzień edukacja dzieci i młodzieży i znane wydarzenia ogólnopolskie - tłumaczy dyrektor dodając, że podtrzymywanie ruchu w Domu Ludowym jest ważne nie tylko z perspektywy lokalnej, ale także ogólnopolskiego promowania kultury ludowej.