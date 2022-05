W Tatrzańskim Parku Narodowym zwierzęta pojawiają się przy szlakach. Leśnicy apelują: nie podchodźcie zbyt blisko i nie dokarmiajcie ich.

/ Facebook/TPN /

W mediach społecznościowych TPN zamieścił film, na którym tuż obok szlaku widać młodego jelenia skubiącego trawę.

Jeleń po zimie ma się dobrze. Poroże mu już rośnie nowe, będzie duże z tego, co widzę. To jest jego oręż i czasem się nim broni. Nie jest to zbyt bezpiecznie zbliżać się do niego - mówi leśniczy z Morskiego Oka, Grzegorz Bryniarski. Apeluje, by chodząc po górach nie dokarmiać żadnych zwierząt. Miejcie na uwadze dobro swoje i dzikiej zwierzyny - podkreślił.

Pracownicy TPN podkreślają, że choć zwierzęta można obserwować z bardzo bliska, to nie należy do nich podchodzić, dotykać, karmić. I ostrzegają: nigdy nie wiadomo, jak takie zwierzę się zachowa, nawet jeśli wygląda na oswojone czy łagodne.