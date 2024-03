Wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego od najbliższego weekendu rozpoczną specjalną służbę - ich zadaniem będzie pilnowanie... krokusów. Jak mówi Olga Maj z TPN, z którą rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałahicki, "w najbliższych dniach spodziewany jest prawdziwy wysyp tych pięknych kwiatów, które co roku zdobią polany w Dolinie Chochołowskiej".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tatrzański Park Narodowy (TPN) opublikował w mediach społecznościowych apel zatytułowany "Hokus krokus - nie czarujmy się, krokusy same się nie ochronią!".

"W wielu miejscach na Podhalu można już obserwować kwitnące krokusy. Jeśli wybieracie się w ciągu najbliższych dni podziwiać fioletowe kwiaty, przypominamy: Ani kroku(s) dalej! Krokusy podziwiaj z głową, mając na uwadze ich ochronę. Fenomen ich kwitnienia to zjawisko, które co roku przyciąga na tatrzańskie szlaki wielu miłośników natury i pięknych widoków. Dlatego tak ważne jest, by stosować się do kilku zasad, które nazywamy 'Kodeksem miłośnika krokusów'" - przypomina TPN.

Tatrzański Park Narodowy opublikował osiem zasad "Kodeksu miłośnika krokusów":

1. Krokusy podziwiaj i fotografuj ze szlaku turystycznego;

2. Nie wchodź na polany, aby nie zadeptać krokusów;

3. Nie siadaj (!) i nie kładź się (!) w krokusach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć;

4. Nie zrywaj krokusów, pamiątką niech będą zdjęcia;

5. Nie parkuj na krokusach;

6. Swoje śmieci zabieraj ze sobą;

7. Korzystaj z toalet w schronisku lub toalet przenośnych przy szlaku;

8. Bądź stróżem krokusów. Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania, reaguj.