Święta w w Zakopanem. Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy
Regionalne przysmaki, występy muzyczne lokalnych artystów, świąteczne światła, ozdoby i zapachy, rękodzieło, w tym stroiki, haftowane obrusy i serwety, szopki, drewniane zabawki, świece z wosku, ceramika, wyroby skórzane - to wszystko można znaleźć od czwartku 26 listopada w sercu Podhala.
Na Placu Niepodległości otworzą się stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego. Potrwa on do 30 grudnia.
Na wesoło i po góralsku
Choć stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zakopanem zaczną działać 26 listopada, uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się w piątek, 27 listopada. Początek zaplanowano na godz. 16.00.
Pod hasłem „Świąteczne Śpasy na Jarmarku Bożonarodzeniowym” zaprosimy uczestników do wspólnej zabawy, wesołych konkurencji i zręcznościowych wyzwań inspirowanych góralską tradycją. Będzie radośnie, nastrojowo i z przymrużeniem oka – tak, by wspólnie poczuć, że świąteczny czas pod Tatrami właśnie się rozpoczyna – zaprasza Zakopane.
Świąteczna atmosfera na Placu Niepodległości
Jarmark odbywa się w plenerze, na granitowej nawierzchni Placu Niepodległości. Organizatorzy zwracają uwagę, że teren może być pokryty śniegiem lub lodem, co może utrudniać poruszanie się.
Dla osób korzystających z wózków wskazano wejścia od strony przeciwnej do ul. gen. Galicy. W strefie gastronomicznej przygotowano podjazd. Na terenie jarmarku znajdują się dwa namioty gastronomiczne: „Kryjówki” i „Hajan”. W pobliżu dostępna jest toaleta, do której prowadzi winda. Na miejscu będzie obecna obsługa udzielająca informacji i wsparcia.