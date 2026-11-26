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26 listopada na Placu Niepodległości w zimowej stolicy Polski otworzą się stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego, który potrwa do 30 grudnia 2026 roku. Oficjalne otwarcie jarmarku w Zakopanem odbędzie się w piątek 27 listopada o godz. 16.00. Będzie nastrojowo, radośnie i oczywiście po góralsku.

Jarmark świąteczny w Zakopanem, zdj. z 2022 roku; fot. Pawel Murzyn

Jarmark świąteczny w Zakopanem, zdj. z 2022 roku; fot. Pawel Murzyn / East News

Święta w w Zakopanem. Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy

Regionalne przysmaki, występy muzyczne lokalnych artystów, świąteczne światła, ozdoby i zapachy, rękodzieło, w tym stroiki, haftowane obrusy i serwety, szopki, drewniane zabawki, świece z wosku, ceramika, wyroby skórzane - to wszystko można znaleźć od czwartku 26 listopada w sercu Podhala.

Na Placu Niepodległości otworzą się stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego. Potrwa on do 30 grudnia.

Na wesoło i po góralsku

Choć stoiska Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zakopanem zaczną działać 26 listopada, uroczysta inauguracja wydarzenia odbędzie się w piątek, 27 listopada. Początek zaplanowano na godz. 16.00.

Pod hasłem „Świąteczne Śpasy na Jarmarku Bożonarodzeniowym” zaprosimy uczestników do wspólnej zabawy, wesołych konkurencji i zręcznościowych wyzwań inspirowanych góralską tradycją. Będzie radośnie, nastrojowo i z przymrużeniem oka – tak, by wspólnie poczuć, że świąteczny czas pod Tatrami właśnie się rozpoczyna – zaprasza Zakopane.

Stoiska z oscypkami i nie tylko / Shutterstock

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Świąteczna atmosfera na Placu Niepodległości

Jarmark odbywa się w plenerze, na granitowej nawierzchni Placu Niepodległości. Organizatorzy zwracają uwagę, że teren może być pokryty śniegiem lub lodem, co może utrudniać poruszanie się.

Dla osób korzystających z wózków wskazano wejścia od strony przeciwnej do ul. gen. Galicy. W strefie gastronomicznej przygotowano podjazd. Na terenie jarmarku znajdują się dwa namioty gastronomiczne: „Kryjówki” i „Hajan”. W pobliżu dostępna jest toaleta, do której prowadzi winda. Na miejscu będzie obecna obsługa udzielająca informacji i wsparcia.

Plan rozmieszczenia stoisk Jarmarku Bożonarodzeniowego w Zakopanem 2026, wyk. Miasto Zakopane / materiały prasowe