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Wyjazd do Zakopanego na sylwestra 2026/2027 może oznaczać dla pary spory wydatek. Stawki za noclegi są wyższe o około 8–10 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem, a w miarę zbliżania się końca grudnia ceny ostatnich wolnych kwater potrafią wzrosnąć dwukrotnie i sięgać kilku tysięcy złotych. W przypadku bardziej budżetowych opcji należy z kolei pamiętać, że wiele obiektów w okresie sylwestrowym wymaga rezerwacji na minimum 4 lub 5 nocy.

Sylwester w Zakopanem – przegląd cen według standardu

Zainteresowanie pobytem w Zakopanem na przełomie 2026 i 2027 roku jest bardzo duże, a liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła już w październiku. Według danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej realne obłożenie obiektów już jesienią przekraczało 70 proc., podczas gdy na popularnych platformach rezerwacyjnych wskaźnik rezerwacji miejsc na termin sylwestrowy (31 grudnia – 3 stycznia) sięgał nawet 97 proc.

Opcja budżetowa - kwatery prywatne, pokoje gościnne i wille

Wśród ofert publikowanych bezpośrednio przez obiekty można znaleźć relatywnie niskie stawki. Na przykład jedne z pokoi gościnnych w Zakopanem proponują na sylwestra 2026/2027 pobyt w pokoju standardowym za 120 zł od osoby za noc, a w pokoju komfort za 150 zł od osoby za noc. Do rachunku należy doliczyć opłatę miejscową - 2 zł od osoby za dobę. Oferta nie pozwala jednak na rezerwację wyłącznie trzech nocy, obejmujących dokładnie okres od 31 grudnia do 3 stycznia - trzeba zarezerwować minimum 4 lub 5 nocy.

Sylwester w Zakopanem z balem i kuligiem - od kilku do kilkunastu tysięcy

Pobyt w hotelu z pięknym widokiem, z balem, góralską kapelą i dodatkowymi atrakcjami w postaci np. kuligu, to już koszt zdecydowanie wyższy - średnio 3,7 tys. zł za parę. Jeden z domów wypoczynkowych oferuje parze pobyt trzydniowy w pokoju dwuosobowym za 1850 zł od osoby, czyli 3700 zł łącznie. W cenę wchodzą m.in. śniadania i obiadokolacje, kulig z ogniskiem, uroczysta kolacja oraz bal sylwestrowy.

Z kolei jeden z popularniejszych hoteli w zimowej stolicy Polski podaje cenę od 635 zł od osoby za noc, przy minimum dwóch noclegach. Para zapłaciłaby więc co najmniej 1270 zł za dobę, a za trzy noce – minimum 3810 zł. W pakiecie są śniadania, obiadokolacje oraz dostęp do hotelowej strefy wellness. Dodatkowo płatne pozostają m.in. parking i opłata miejscowa.

Oferta w okolicy Zakopanego: 4,2 tys. zł za cztery noce

Alternatywą mogą być miejscowości położone kilka kilometrów od Zakopanego. Jeden ze słynniejszych hoteli w Poroninie proponuje termin od 30 grudnia 2026 roku do 3 stycznia 2027 roku. Cena promocyjna dla osoby w pokoju dwuosobowym wynosi 2100 zł za cały czteronoclegowy pakiet. Dla pary oznacza to wydatek 4200 zł, czyli średnio 1050 zł za pokój za noc. Cena obejmuje m.in. śniadania, obiadokolacje, zabawę sylwestrową, dostęp do basenu i wieczór integracyjny.

Świąteczne śpasy, muzyka i iluminacje. Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem 2026 Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem 2026 potrwa od 26 listopada do 30 grudnia na Placu Niepodległości. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 27 listopada o godz. 16.00.

Przerwa świąteczna 2026/27. Na ile dni wolnych mogą liczyć uczniowie i nauczyciele?

Z kalendarza roku szkolnego 2026/2027 opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że przerwa świąteczna w szkołach jest zaplanowana od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Ważne jest jednak to, że 1 stycznia przypada w piątek. Oznacza to, że w praktyce uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół w poniedziałek 4 stycznia, co daje możliwość sylwestrowego wyjazdu nawet w opcji budżetowej.