Na dwa miesiące trafił do aresztu 20-latek, który w środę zaatakował idącą do szkoły 13-latkę w Rabce-Zdroju. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu.

Podejrzany o atak w Rabce-Zdroju po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu / Grzegorz Momot / PAP

Sąd Rejonowy w Nowym Targu w piątek aresztował 20-latka tymczasowo na okres dwóch miesięcy.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres dwóch miesięcy od daty zatrzymania, to jest do 13 kwietnia. Sąd równocześnie zastrzegł, że podejrzany będzie mógł wyjść na wolność, jeżeli w terminie do 21 lutego zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia Bogdan Kijak.

Przekazał też, że w razie spełnienia tego warunku sąd ustanowił dodatkowo środki zapobiegawcze jak dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w komisariacie policji w Rabce oraz zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną, dwójką innych świadków oraz zakaz opuszczania kraju.

Atak w Rabce-Zdroju

Według śledczych sprawca zaatakował 13-latkę, która szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum uzdrowiska. Mężczyzna, stosując przemoc, tj. przewracając, bijąc i przyduszając małoletnią, usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego. Pokrzywdzona jednak skutecznie broniła się przed napastnikiem, krzyczała, wzywając pomocy. Ostatecznie sprawca został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, a doznane przez nią obrażenia ciała okazały się powierzchowne i nie było potrzeby dalszej hospitalizacji.

Podejrzany w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia, które zostaną poddane procesowej weryfikacji. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a sąd przychylił się do tego wniosku.

Podejrzany zatrzymany w domu

Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Podejrzany został zatrzymany przez policję w środę wieczorem w miejscu swojego zamieszkania. W ujęciu 20-latka, mieszkańca Rabki-Zdroju, pomogło opublikowanie w mediach nagrania z monitoringu.

Wcześniej policja informowała, że poszkodowana ma lat 14.