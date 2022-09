Wysoko w Karkonoszach znów zrobiło się biało. Opadów śniegu należy spodziewać się tam także w zbliżający się weekend. Goprowcy apelują do turystów o ostrożność.

/ fot. Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Są to jedne z pierwszych w tym sezonie opadów śniegu. Szlaki mogą być śliskie. Ratownicy GOPR apelują o odpowiednie przygotowanie się do wędrówek. Chodzi o dobranie odpowiedniego sprzętu do warunków. Pamiętajmy również o tym, że w tym okresie roku bardzo przydatne już są kije, które będą nas stabilizowały na śliskich odcinkach szlaków - mówi Sławomir Czubak, z Grupy Karkonoskiej GOPR.

Te warunki są aktualnie dość trudne, dlatego musimy mieć w sobie dużo pokory do gór, aby bezpiecznie spędzić ten najbliższy weekend - dodaje.

Na profilu facebookowym "Izersko-Karkonoska Pogoda" napisano, że na Śnieżce jest najwięcej śniegu od 20 lat we wrześniu. Choć 6 cm to nie jest zawrotnie wysoka pokrywa, jest ona największa od września 2002 roku. Jednocześnie kończący się miesiąc jest o 1.7° chłodniejszy od normy - ostatecznie może być sklasyfikowany jako najchłodniejszy wrzesień od 9 lat - czytamy w zamieszczonym wpisie.

Opadów śniegu w Karkonoszach należy spodziewać się też w nadchodzący weekend. Sławomir Czubak z Karkonoskiego GOPR radzi pamiętać również o tym, że pomimo tego, że w niższych partiach gór nie jest prognozowany śnieg, to na szlakach również będzie tam ślisko. To ze względu na spadające z drzew liście.