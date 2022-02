Dziś ruszyła rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych we Wrocławiu. W naborze na rok szkolny 2022/2023 wprowadzono pewne zmiany. Rekrutacja jest w pełni elektroniczna i dwuetapowa. Ale to nie wszystko.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra, RMF FM

Od 2022 roku rekrutacja do wrocławskich podstawówek jest prowadzona elektronicznie. Dzięki temu nie trzeba już składać papierowych wniosków w placówce. Rodzic musi jednak posiadać aktywny profil zaufany lub e-PUAP. Jeśli nie ma żadnego z nich, nie złoży wniosku w elektornicznym systemie rekrutacyjnym. Będzie musiał zrobić to osobiście w szkole. Rekrutacja została podzielona na 2 etapy.

Etap pierwszy

Dotyczy szkół obwodowych, w których mają zapewnione miejsca wszystkie dzieci. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wyznaczonej ze względu na miejsce zamieszkania szkoły muszą złożyć wniosek do 22 lutego. Warto przypomnieć, że nie tak dawno zmieniły się obwody 22 szkół podstawowych w mieście.



Zmiany podyktowane są m.in. dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego na obrzeżach Wrocławia. Wynikają też z wdrożonej w 2017 r. reformy systemu oświaty wydłużającej naukę w szkołach podstawowych do 8 lat, a także wcześniejszej reformy obejmującej obowiązkiem szkolnym dzieci 6- i 7-letnie w klasach pierwszych - wyjaśnia Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i nieadekwatną liczbę miejsc w stosunku do potrzeb - dodaje.



Etap drugi

Jeśli rodzić chce starać się o miejsce dla dziecka w placówce poza obwodem - o ile takie się znajdzie - może to zrobić od 10 do 14 marca. Elektronicznie wskazuje się maksymalnie trzy placówki - dwie wybrane pozaobwodowe oraz obowiązkowo, jako ostatnią swoją szkołę obwodową. Kolejność zgłoszeń nie ma tu znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba punktów zgromadzonych przez kandydata. Nowością w tym wypadku jest dodatkowych 90 punktów przyznawanych za udział rodzica w programie Nasz Wrocław - promującym osoby rozliczające swój podatek dochodowy w Stolicy Dolnego Śląska.



Z tego kryterium skorzystają rodziny rozliczające PIT we Wrocławiu. Dzięki temu realnie wpływają one na miejski budżet. Chcemy takie działania przy rekrutacji premiować - mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.