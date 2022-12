Zapłon, który prawdopodobnie nastąpił w kulochwycie mógł być przyczyną pożaru, do którego doszło w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Takie są wstępne ustalenia prokuratury.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ogień pojawił się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji przy Podwalu w poniedziałek 19 grudnia ok. g. 14.00. Konieczna była ewakuacja ponad 180 osób. Nikomu nic się nie stało. W interwencji brało udział 14 zastępów straży. Zniszczone zostało samo pomieszczenie i znajdujące się w nim sprzęty.

Kluczowa w sprawie ma być opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Czeka na nią prowadząca śledztwo prokuratura.

Jak poinformowała dziś prokurator Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu ze wstępnych ustaleń i oględzin wynika, że zapłon nastąpił prawdopodobnie w kulochwycie. To urządzenie do zatrzymywania pocisków.