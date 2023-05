Z powodu awarii instalacji elektrycznej i zadymienia zawieszono dziś działanie Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej we Wrocławiu. Składanie wniosków o dowód osobisty, nadanie numeru PESEL czy wniosków meldunkowych możliwe jest w innych punktach na placu Nowy Targ, na pl. Kromera i w COM działającym w centrum handlowym Magnolia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z budynku Urzędu ewakuowano około 700 osób.

Pracownicy COM przy Zapolskiej zostali przekierowani do pozostałych punktów obsługi mieszkańców, aby wzmocnić kadrowo tam pracujące zespoły. Przepraszamy za niezależne od nas utrudnienia. Dziś jeszcze będziemy wiedzieć czy sala S3, w której realizowane są sprawy obywatelskie będzie działała w kolejnych dniach. Aktualnie stan instalacji sprawdzają służby straży pożarnej. Do dyspozycji mieszkańców są nasze pozostałe COM-y - mówi Bożena Bronowicka, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich we wrocławskim Urzędzie Miejskim.

COM-y na pl. Nowy Targ i przy Kromera pracują dziś do godz. 15.45. COM w Magnolii przyjmuje klientów do godz. 18.00.

Odbiór dowodów osobistych na ul. Zapolskiej jest tymczasowo niemożliwy.

Urząd Miasta poinformował, że także jutro (24.05.) sala nr 3 w COM przy ul. Zapolskiej będzie nieczynna.

Dowody osobiste, które było do odbioru w tej lokalizacji zostały przewiezione do COM w Magnolii i tam można dopełnić formalności.