Jedna osoba zginęła w wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Worcella we Wrocławiu. Z budynku ewakuowano 25 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wybuchu doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Kiedy do lokalu weszli strażacy, leżał tam nieprzytomny mężczyzna w wieku 59 lat. Przekazano go załodze karetki pogotowia.

Mimo reanimacji, nie udało się uratować 59-latka.

Z kamienicy ewakuowano 25 osób. Nie mogą one wrócić do swoich mieszkań, bo nadzór budowalny ze względu na uszkodzenie konstrukcji budynku, wyłączył go z użytkowania. Mieszkańcom zapewniono lokale zastępcze.

Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.