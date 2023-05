"Mieszkanie wyleciało w powietrze"

Funkcjonariusze pojawili się w mieszkaniu, bo wcześniej zostali wezwani na miejsce.

"Około godz. 10:00 sąsiedzi powiadomili policję, że skrzynka na listy jednego z mieszkańców jest przepełniona i podejrzewali, że potrzebuje pomocy" - relacjonował Herbert Reul.

Policja wezwała na miejsce straż pożarną, aby otworzyła drzwi mieszkania zajmowanego przez matkę z synem. Gdy sforsowano drzwi, syn doprowadził do wybuchu, a mieszkanie stanęło w płomieniach.

Mężczyzna przy pomocy trzymanego w ręku przedmiotu doprowadził do detonacji - wyjaśnił minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii.

"Mieszkanie wyleciało w powietrze" - podał "Bild". Według dziennikarzy tej niemieckiej gazety, wygląda na to, że nie był to przypadkowy wybuch. Eksplozję - jak informują - dodatkowo wzmocniła rozlana w mieszkaniu benzyna.

Dotychczas nie ujawniono, co eksplodowało.



Po wybuchu do akcji wkroczyły liczne policyjne oddziały specjalne. Miejsce zdarzenia zostało otoczone kordonem. Uzbrojeni funkcjonariusze weszli do wieżowca, a snajperzy zajęli pozycje.