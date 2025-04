Na wrocławskim lotnisku zadebiutowała usługa, która z pewnością ucieszy wielu podróżnych. Mowa o nowo otwartym punkcie paszportowym, który umożliwia wyrobienie tymczasowego dokumentu "na żądanie". To już piąta lokalizacja w Polsce, gdzie można skorzystać z takiego udogodnienia, pozostałe znajdują się w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Gdańsku.

Na wrocławskim lotnisku otwarto punkt paszportowy / Shutterstock

Paszport tymczasowy, jaki można otrzymać w punkcie, wydawany jest po potwierdzeniu tożsamości oraz obywatelstwa na podstawie danych z Rejestru Dokumentów Paszportowych, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych. Co ważne, zdjęcie do dokumentu robione jest na miejscu, a jego ważność to maksymalnie rok.

To rozwiązanie, które może okazać się zbawienne w sytuacjach awaryjnych lub gdy z różnych przyczyn nie posiadamy przy sobie ważnego dokumentu.