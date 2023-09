Całoroczne fortepiany, motyli park, zazielenienie rynku czy uliczne ładowarki do smartfonów. To tylko niektóre ze 113 projektów, spośród których będą mogli wybierać wrocławianie w ramach jedenastej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W piątek (22.09) rozpocznie się głosowanie. Potrwa do 9 października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Serdecznie zapraszam do głosowania wszystkich mieszkańców naszego miasta. Decydujmy, co chcemy poprawić w swoim otoczeniu. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej jest projektów zielonych, związanych z rekreacją, ale na liście są też inne wartościowe propozycje. Zachęcam do przejrzenia propozycji, które złożyli liderzy poszczególnych projektów. Jestem przekonany, że każdy znajdzie cos dla siebie - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jak informuje Ratusz - projekty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą tworzą projekty osiedlowe (kwota realizacji takiego projektu nie może przekroczyć 1 mln złotych). Druga to projekty ponadosiedlowe (maksymalnie 3 mln złotych za projekt). Pełną listę tegorocznych projektów i opis każdego z nich, można znaleźć w internecie. Podczas głosowania każda osoba wybiera maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy. Aby dany projekt mógł wygrać, musi zdobyć minimum 100 głosów. De facto nie ma określonej górnej liczby projektów, które wygrają i zostaną zakwalifikowane do realizacji - podano w komunikacie. Za zwycięskie zostaną uznane te, które zdobędą największe uznanie - aż do wyczerpania puli środków na tegoroczny WBO. Jak i gdzie zagłosować? Głosować będzie można przez internet. Przewidziano też możliwość głosowania papierowego. Numerowane karty będą wydawane mieszkańcom w Centrach Obsługi Mieszkańca. Budżet obywatelski jest zaproszeniem do wspólnego tworzenia Miasta - podkreśla Urząd Miejski. Głosować mogą także osoby niepełnoletnie (dzieci głosują w WBO tak jak dorośli), osoby nieposiadające meldunku we Wrocławiu, a także obcokrajowcy. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest po prostu stałe zamieszkiwanie we Wrocławiu. Podczas głosowania online system poprosi o PESEL. Pobierający kartę w Centrum Obsługi Mieszkańca zostaną poproszeni o dokument potwierdzający tożsamość. Wrocław organizuje głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego już po raz jedenasty. Na tegoroczną edycję przeznaczono 31 milionów złotych. Zobacz również: ​Poinformował o bombie, bo miał zimną wodę. Myślał, że służby usuną awarię

