​Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pilotowali dziś konwój z Francji. Auta wiozące pomoc humanitarną jechały w stronę polsko-ukraińskiej granicy. Z pomocą funkcjonariuszy przejechały przez stolicę Dolnego Śląska i powiat wrocławski.

/ KMP Wrocław / Materiały prasowe

Konwój, który rozpoczął swoją drogę we Francji dotarł do powiatu wrocławskiego po ponad 12-godzinnej podróży. Funkcjonariusze zaczęli pilotować kolumnę ponad 20 aut na ulicy Granicznej.

Było to między innymi kilka pojazdów ciężarowych, osobowych i kilkanaście busów - informuje sierż. Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

/ KMP Wrocław / Materiały prasowe

Dzięki pilotażowi możliwy był sprawny przejazd kolumny pojazdów przez miasto - dodaje.

Mundurowi pilotowali konwój z pomocą humanitarną do zjazdu Wrocław-Wschód na autostradzie A4. Stamtąd pojechał on dalej, do przejścia granicznego w Korczowej.