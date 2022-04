We Wrocławiu zorganizowano święconkę dla ubogich i bezdomnych. Przygotowano dla nich tysiąc świątecznych paczek z żywnością. W środku znalazły się między innymi: chleb, konserwy, wędliny, czy babka wielkanocna. Paczki rozdano w Wielką Sobotę na Ostrowie Tumskim.

/ Paweł Pyclik / RMF24

Na ubiegłe Święta Bożego Narodzenia Caritas rozdał we Wrocławiu 800 paczek. Liczbę tych na Wielkanoc trzeba było zwiększyć do tysiąca. Widzimy co się dzieje. Inflacja, która dotyka nas wszystkich, w szczególny sposób odbija się na najuboższych - mówi Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas.

W paczkach jest bardzo dużo konserw, świeży bochenek chleba, żeby tego chleba na te fantastyczne święta Wielkanocne nam nie zabrakło. W końcu jest też babka wielkanocna, żeby ta radość której doświadczają chrześcijanie w tym cudownym czasie też w jakimś sensie była udziałem naszych podopiecznych. To właśnie podopieczni naszej łaźni i jadłodajni w pierwszym rzędzie przyszli po te paczki - dodaje Trawka.

/ Paweł Pyclik / RMF24

Paczki z żywnością pobłogosławił ks. abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Potem zostały one rozdane podopiecznym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W Polsce jest trochę ludzi biednych i taka pomoc jest naprawdę dla nas bezcenna. Ja śpię na dworcu. Tak się życie potoczyło. Niestety, jeden jeździ Mercedesem, a drugi śpi na dworcu. W święta trochę serce zaboli, może łzy popłyną, ale dziękuję za to co inni ludzie robią dla nas - mówi jeden z bezdomnych mężczyzn, który przyszedł po świąteczną paczkę.

/ Paweł Pyclik / RMF24

Ciężko by było bez tej pomocy, bardzo skromnie - podkreśla jedna z kobiet odbierających paczkę.

Jak dostanę taką paczkę to zawsze mnie to wzmocni. Z emerytury nie będę musiał tyle wydawać pieniędzy. Moi synowie są za granicą. Ja tutaj zostałem sam, ale jakoś daję radę - zaznacza kolejny z potrzebujących.