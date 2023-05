Od dziś pasażerowie we Wrocławiu mogą jeździć tramwajem przez Popowice. To wielka inwestycja komunikacyjna Wrocławia, ale i także infrastrukturalna.

/ Materiały prasowe

Wybudowano 4,4 km torowisk, zamontowano 18 rozjazdów. Pasażerowie korzystający z linii tramwajowej mają do dyspozycji 9 par przystanków. Po nowych torach jeżdżą linie tramwajowe 18 i 19.

W sumie w ramach inwestycji wybudowano lub przebudowano 25 przystanków. Pasażerowie korzystać mogą z dwóch węzłów przesiadkowych na kolej przy stacji Wrocław Popowice i Wrocław Szczepin.

To jedna z dwóch największych od czasów wojny inwestycji tramwajowych. Cieszymy się nie tylko nowym torowiskiem, ale też nowymi jezdniami, ścieżkami rowerowymi. Od poniedziałkowego świtu po wrocławskich torach jeżdżą dwie nowe linie tramwajowe 18 i 19. Dojedziemy nimi z Kozanowa na południe Wrocławia na Gaj i do zoo oraz Hali Stulecia na Wielkiej Wyspie - mówił prezydent miasta Jacek Sutryk.

Linia 18 zastąpiła dotychczasowy tramwaj linii 32 i dodatkowo zmieniła trasę. Obecnie kursuje w relacji: Gaj - Świeradowska - Bardzka - Hubska - Gliniana - Borowska - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - Teatralna - Widok - Kazimierza Wielkiego - Nowy Świat - most Pomorski - Pomorska - Dubois - most Mieszczański - Dmowskiego - Długa - Starogroblowa - Popowicka - Pilczycka - Górnicza i w przeciwnym kierunku: Kozanów (Dokerska) - Dokerska - Pilczycka - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Dmowskiego - most Mieszczański - Dubois - Pomorska - most Pomorski - Nowy Świat - Kazimierza Wielkiego - Widok - Teatralna - Skargi - Kołłątaja - Peronowa - Borowska - Gliniana - Hubska - Bardzka - Świeradowska - Gaj.



Tramwaj linii 19 łączy natomiast okolice zoo i Hali Stulecia z Kozanowem. Na Wielkiej Wyspie zatrzymuje się na pętli na wysokości ul. Kopernika - tam gdzie lina 16. Dziewiętnastka jeździ trasą: Zoo - Wróblewskiego - Wajdy - most Zwierzyniecki - Skłodowskiej-Curie - pl. Grunwaldzki - Piastowska - Sienkiewicza - pl. Bema - Drobnera - Dubois - most Mieszczański - Dmowskiego - Długa - Starogroblowa - Popowicka - Pilczycka - Dokerska - Kozanów (Dokerska). W przeciwnym kierunku: Górnicza - Pilczycka - Popowicka - Starogroblowa - Długa - Dmowskiego - most Mieszczański - Dubois - Drobnera - pl. Bema - Sienkiewicza - Piastowska - pl. Grunwaldzki - Skłodowskiej-Curie - most Zwierzyniecki - Wajdy - Wróblewskiego - zoo.

Linie 18 i 19 jeżdżą z częstotliwością w szczycie co 12 min, czyli na nowych przystankach na Popowicach i Szczepinie tramwaj pojawia się co 6 minut.

Inwestycja za ponad 227 mln zł

Budowa tramwaju przez Popowice to wielka inwestycja komunikacyjna Wrocławia. Kosztowała ponad 227 milionów złotych. Była dofinansowana kwotą ponad 82 milionów ze środków Unii Europejskiej. 12 milionów złotych dołożyli deweloperzy, których inwestycje powstały w pobliżu. Koszty były ogromne, ale żeby zrozumieć ich skalę trzeba wejść pod ziemię i nad nią - mówi Sutryk.

Przebudowane zostało potężne skrzyżowanie ul. Dmowskiego i Jagiełły, a także w części skrzyżowanie ulicy Popowickiej z obwodnicą śródmiejską, a także mniejsze skrzyżowania na Szczepinie i Popowicach. Ułożonych zostało ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych nowych nawierzchni bitumicznych m.in. na ulicach Dmowskiego, Jagiełły, Starogroblowej, Długiej czy Popowickiej, powstały 7,3 kilometry nowych dróg dla rowerów i 7,8 km nowych chodników z liniami naprowadzającymi dla niewidomych.



Wzmocniony został wybudowany kilkadziesiąt lat temu most Dmowskiego.

Z kolei w ramach współpracy z PKP przebudowany został wiadukt przy ul. Długiej. Zamiast 18 metrowego obiektu powstał wygodny wiadukt o długości 43 metrów. To właśnie obok niego powstał przystanek kolejowy Wrocław Szczepin.

Nasadzono także 234 drzewa wśród nich najwięcej lip drobnolistnych, dębów szypułkowych oraz klonów polnych, a także różnokolorowe krzewy. Ich pojawiło się na Popowicach i Szczepinie aż kilkadziesiąt tysięcy. Na trasie przez Szczepin i Popowice są ponad 2 kilometry zielonego torowiska obsadzonego kilkoma gatunkami rozchodnika.