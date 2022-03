We wrocławskim sądzie zapadł wyrok w sprawie pobicia dwóch Ukraińców. Jeden z oskarżonych w tej sprawie mężczyzn ma zapłacić grzywnę. Drugiemu zasądzono prace społeczne.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Do pobicia doszło 11 kwietnia 2021 roku we Wrocławiu. Ukraińcy bawili się w jednej z dyskotek w Pasażu Niepolda. Kiedy wyszli przed lokal, podeszło do nich kilku mężczyzn. Zaczęło się od obrażania obywateli Ukrainy, a skończyło na pobiciu.

Igor M. i Alan M. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi nieustalonymi mężczyznami pobili Andriiego K. i Ivana M. z powodu ich przynależności narodowej. Uderzali pokrzywdzonych pięściami po głowie i całym ciele oraz kopali, w wyniku czego doznali oni obrażeń ciała.

Igorowi M. wymierzono karę 9 tysięcy złotych grzywny. Na Alana M. nałożono obowiązek 10 miesięcy prac społecznych po 20 godzin miesięcznie. Wyrok jest nieprawomocny.