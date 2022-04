29-latka chciała zemścić się na byłym przełożonym, który zwolnił ją z pracy. Kostką brukową wybiła szybę w jego aucie i w drzwiach lokalu gastronomicznego. Wcześniej włamała się do jego mieszkania i ukradła z niego pieniądze.

30-latek złożył zawiadomienie o popełnieniu przez 29-latkę trzech przestępstw. 29-latka rozbiła tylną szybę samochodzie należącym do byłego pracodawcy. Następnie włamała się do mieszkania pokrzywdzonego skąd ukradła gotówkę w kwocie ponad 10 tysięcy złotych, na koniec rozbiła szybę w drzwiach wejściowych do prowadzonego przez mężczyznę lokalu gastronomicznego w centrum miasta. W tym przypadku zdewastowała mienie o wartości blisko 3 tysięcy złotych.

Kobieta usłyszała dwa zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem. Ostatecznie objęta została dozorem policyjnym, a także ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

29-latka może trafić do więzienia nawet na 10 lat.