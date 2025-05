Wrocławska policja szuka mężczyzny, który podał się za pracownika wodociągów i okradł 74-latkę. Funkcjonariusze opublikowali jego portet pamięciowy.

Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny / KMP Wrocław / Policja

Do kradzieży doszło 28 kwietnia na przy ul. Kwaśnej we Wrocławiu. Mężczyzna podający się za pracownika wodociągów wszedł do mieszkania 74-latki. Oszust ukradł seniorce 15 tysięcy złotych.

Według policyjnych ustaleń, poszukiwany ma ok. 40-42 lat, ok. 185 cm wzrostu i jest szczupły. Ma siwe włosy i krótki zarost. Ubrany był w szarą bluzę, a na głowie miał kaszkiet.

Policja prosi, by osoby, które rozpoznają poszukiwanego, kontaktowały się z Komisariatem Wrocław-Grabiszynek pod numerem tel. 47 871 55 00, 47 871 55 01.