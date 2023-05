Policjanci z Bolesławca zatrzymali trzech nastolatków, którzy podając się za kurierów weszli do mieszkania, pobili starszego mężczyznę i ukradli mu telefon oraz dowód osobisty. Dwóch 17-latków zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, z uwagi na wiek, trafił do ośrodka wychowawczego.

Jeden z zatrzymanych / KPP Bolesławiec / Policja Zamaskowani sprawcy weszli do jednego z mieszkań w Bolesławcu. Uderzając i kopiąc mężczyznę, doprowadzi go do bezbronności i ukradli telefon komórkowy o wartości 700 złotych oraz dowód osobisty. Pokrzywdzony doznał ogólnych potłuczeń. Policjanci zatrzymali najpierw 16-latka z Bolesławca, który na skradzionym telefonie zainstalował komunikator i korzystał z niego. Chłopak trafił do Policyjnej Izby Dziecka, a po decyzji sądu rodzinnego zdecydował o umieszczeniu go w ośrodku wychowawczym - informuje asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Funkcjonariusze zatrzymali też dwóch 17-latków, którzy wspólnie z 16-latkiem dokonali rozboju. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności.