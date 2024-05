Zamek Czocha przemienił się w Twierdzę Rycerską. Od dziś przez najbliższe trzy dni macie okazję, by poznać gości z przeszłości, nauczyć się walki mieczem i rozsmakować się w średniowiecznych pysznościach. Czy jesteście gotowi na podróż w czasie?

Twierdza Rycerska na Zamku Czocha Marcin Buczek / RMF FM

Zamek Czocha w dniach 30 maja - 1 czerwca stał się areną niezapomnianych przygód i idealnym miejscem dla miłośników historii. Wy także możecie przekroczyć bramę i przenieść się setki lat wstecz, do czasów, kiedy rycerze i słowiańscy wojowie byli na porządku dziennym, a życie toczyło się w rytmie turniejów i biesiad przy ognisku.

W programie Twierdzy Rycerskiej znajdziecie lekcje walki dla każdego - zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych odważnych wojowników. Rycerze z XV wieku zaprezentują walki ciężkozbrojne, a zgraja sarmacka pokaże, jak władano szablą. Nie zabraknie także pokazów artyleryjskich i wystaw, które zadowolą nawet największych entuzjastów epoki.

Co pewien czas na zamku pojawia się też para królewska, której towarzyszą błazny. Obok wejścia na zamek swoje tajemnice zdradza średniowieczny alchemik, a tuż obok w specjalnym namiocie można zobaczyć stroje z dawnych epok. Sporo atrakcji czeka też w zamkowej fosie - tam można m.in. zobaczyć, jak się robi podpłomyki. W każdym zakątku zamku słychać też dźwięki muzyki sprzed wieków. Chętni mogą także wejść do środka, by zgłębić tajemnice średniowiecznej warowni.

W zamku czeka na Was również średniowieczna kuchnia i bogaty program animacji dla dzieci. Bo kiedy dorośli będą delektować się średniowiecznymi przysmakami, dzieci oddadzą się zabawie pod okiem animatorów.

Czekają na Was także konkursy kulinarne, turniej rycerski, a nawet bitwa o zamek, w której to dzieci staną do walki o jego zdobycie. A na koniec dnia, coś dla ducha - pokaz tańców dawnych z udziałem publiczności.