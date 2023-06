Do czołowego zderzenia auta osobowego z busem doszło na drodze 368 pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a cztery zostały ranne. Droga jest zablokowana.

Jak informuje policja, w sobotę około godz. 14 przed Oleśnicą na odcinku drogi 368, która prowadzi do trasy S8, czołowo zderzyły się dwa auta.

Kierujący volkswagenem i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu. W wypadku ucierpiała dwójka dzieci - to chłopcy w wieku 8 lat oraz dorosły, podróżujący na tylnym siedzeniu. Trafili do szpitala. Ranny został też kierowca drugiego auta, który też trafił do szpitala. Pasażerka drugiego pojazdu nie została poszkodowana - powiedziała rzecznik oleśnickiej policji Bernadeta Pytel.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że to volkswagen z nieustalonych przyczyn zjechał na drugi pas jezdni.

Droga jest zablokowana, na miejscu pracują policjanci i prokurator.