We wrocławskim schronisku 170 psów i 140 kotów czeka na swój dom. Porzucone zwierzaki przebywają też w różnych fundacjach czy domach tymczasowych. Aby zwiększyć ich szanse na znalezienie adopcyjnej rodziny, miasto uruchomiono specjalną podstronę na miejskim portalu, na której znajdziemy zwierzęta przeznaczone do adopcji.

Dziadek - jeden z wrocławskich kotów czekających na adopcję / Fundacja Ochrony Kota /

Każdego dnia we wrocławskim schronisku i fundacjach setki zwierząt czekają na swoją drugą szansę. Dlatego miasto postanowiło stworzyć platformę WrocŁapki - nowy portal, który zbiera ogłoszenia adopcyjne z 17 organizacji w Aglomeracji Wrocławskiej. To ma być ułatwienie dla osób, które szukają nowego przyjaciela.

Wszyscy, którzy chcieliby dać nowy dom psu lub kotu, znajdą na stronie wszystkie niezbędne informacje. Ze specjalnego przewodnika dowiedzą się, jak wygląda krok po kroku cały proces adopcyjny: jakie formalności trzeba spełnić, co trzeba wiedzieć, jakie wyzwania mogą przed nami stać, do czego się zobowiązujemy i jak powinniśmy przygotować się na przyjęcie zwierzaka do domu.

W schronisku czekają psy, koty, ale też króliki, świnki, owce, kozy, żółwie i kury. Każde z nich zasługuje na kochający dom. Rozważmy adopcję i dajmy im szansę na nowe życie pełne miłości - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Baza zwierzaków ma być stale powiększana.