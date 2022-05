Studenci Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Wrocławskiej ukończyli zawody dla młodych konstruktorów lotniczych SAE Aero Design East w USA ze zwycięstwem w kategorii Advanced. Z kolei w klasie Micro zajęli drugie miejsce.

/ Akdemicki Klub Lotniczy Politechniki Wrocławskiej / Materiały prasowe

Konkurs SAE Aero Design East rozegrano w miniony weekend w Teksasie. Wzięło w nim udział 58 studenckich drużyn z całego świata, które musiały mierzyć się nie tylko z upałami, których temperatura przekraczała 40 st. C, ale i porywistym wiatrem.

Trudne okoliczności nie przeszkodziły jednak zespołowi z Politechniki Wrocławskiej w potwierdzeniu, że należy do światowej czołówki. Z USA powróci jako zwycięzca w kategorii Advanced i zdobywca drugiego miejsca w klasie Micro – poinformował Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej.

W pierwszej kategorii studenci musieli zaprojektować i skonstruować samolot o rozpiętości skrzydeł do 120 cali (nieco ponad 3 metry) i z silnikiem elektrycznym o mocy do 750 W. Maszyna miała przetransportować wodę w trudno dostępnych terenach symulując misję pożarniczą. W kilku lotach musiała przewieźć jak najwięcej wody w zwykłych plastikowych butelkach, którą po lądowaniu studenci mieli w określonym czasie przelać do jednego zbiornika.

Z kolei w klasie Micro skrzydła samolotu mogły mieć 48 cali. Startował on z platformy o długości 9 stóp (około 274 cm) przypominającej niski stół.

W czasie zawodów konstrukcja musiała szybko oderwać się od platformy i nie dotknąć podłoża po starcie – a do tego zabrać ze sobą jak największy ładunek. W tym roku były nim kartonowe pudełka i stalowe płytki. Samolot miał też jak najszybciej dotrzeć na dystans 91 m, tam zakręcić i wylądować bez uszczerbku – podał Ciepielski.

Weekendowe zawody są już drugimi w tym roku dla Akademickiego Klubu Lotniczego. W kwietniu zespół z Politechniki Wrocławskiej przywiózł zwycięstwa w dwóch kategoriach i czwarte miejsce w kolejnej z zawodów SAE Aero Design West organizowanych w Kalifornii.

Serdecznie gratulujemy!