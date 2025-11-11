Na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Jędrzychowicach (Dolnośląskie) doszło we wtorek, 11 listopada, do śmiertelnego wypadku. Po niemieckiej stronie zderzyły się trzy samochody, w których znajdowało się sześć osób. Zginął Polak - kierowca toyoty.

Wypadek w na przejściu granicznym Jędrzychowice-Ludwigsdorf / KP PSP Zgorzelec /

Do wypadku w Jędrzychowicach, już po niemieckiej stronie, doszło - jak informuje KW Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - o godz. 12:53.

Na przejściu utworzył się korek. Jeden z kierowców wjechał w stojące auta z ogromną prędkością. Uderzony z impetem samochód wpadł na kolejny.

Mł. kpt. Jarosław Światłowski, dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu w rozmowie z "Faktem" powiedział, że w zderzeniu brały udział trzy samochody osobowe: tesla, opel oraz toyota, którymi podróżowało łącznie 6 osób. Do wypadku doszło ok. 150 m za przejściem, w kierunku Niemiec.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe z Polski i Niemiec.

Zginęła jedna osoba, to obywatel Polski, który podróżował toyotą.

Ranne zostały dwie inne osoby. Pasażer z opla w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Dreźnie - poinformowali strażacy z PSP w Zgorzelcu. Pasażerka doznała lżejszych obrażeń.

Droga wjazdowa z Polski do Niemiec była zablokowana.



