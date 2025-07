Są meble, które po prostu stoją w salonie. I są takie, które wciągają niczym ulubiona książka – siadasz na chwilę, a wstajesz dopiero po godzinie. To właśnie tych mebli dziś szukają mieszkańcy Wrocławia i okolic. Nie chodzi o zwykłą sofę czy narożnik z katalogu – chodzi o mebel, który ma w sobie to coś. A tutaj prym wiedzie Moderno Meble, showroom mieszczący się przy ul. Ludwika Solskiego 6, gdzie wypoczynek nabiera nowego wymiaru.

Mebel, który żyje razem z domem

Wszystkie narożniki i kanapy w Moderno Meble są jakby szyte na miarę pod konkretny salon. Możesz wybrać absolutnie wszystko - od rozmiaru, przez kolor, aż po rodzaj tkaniny.

Dzięki temu do jednego domu trafi rozłożysty narożnik z miejscem na drzemkę po ciężkim dniu, a do innego niewielka kanapa - za mała, by przytłoczyć wnętrze, ale dostatecznie duża, by zapewniać wygodę na co dzień.

Tutaj nie ma mebli "z taśmy". Każdy jest dopracowany tak, by służyć przez lata i dalej wyglądać doskonale nawet po setkach wspólnych wieczorów.

Tkaniny - jest w czym wybierać

W Moderno Meble wybór jest prosty, ale ogromny. Mamy szenile - miękkie, przyjemne w dotyku, a przy tym trwałe. Są plecionki - tkaniny o wyraźnej strukturze, doskonałe na co dzień, bo świetnie znoszą użytkowanie. Do tego welur i velvet - gładkie i eleganckie, w wersji matowej lub ze delikatnym połyskiem.

A to nie wszystko! W palecie tkanin są też plusze - miękkie i puszyste, idealne do stworzenia przytulnej atmosfery; sztruks w charakterystyczne prążki; dzianiny o elastycznej strukturze; przędze dające naturalny efekt; oraz modny bouclé z pętelkową fakturą.

Każdy znajdzie coś dla siebie - niezależnie czy potrzebuje tkaniny odpornej na codzienne zabrudzenia, idealnej dla domu ze zwierzakami, czy takiej, która ma przede wszystkim wyglądać i robić wrażenie.

Codzienny komfort

Moderno Meble nie zna kompromisów. Jeśli narożnik ma funkcję spania - to rozłożysz go bez siłowania się. Jeżeli w nim pojemnik na pościel - to nie skrzypiący po miesiącu użytkowania, a solidny, z wygodnym mechanizmem.

Siedziska mają tak dobraną sprężystość, że nawet po godzinie czytania czujesz się w nich jak nowo narodzony i plecy ci dziękują. Oparcia podpierają cię dokładnie tam, gdzie trzeba, a zagłówki można ustawić pod właściwym kątem.

Nowoczesny showroom jest urządzony tak, że chce się tam zostać dłużej. Możesz usiąść na każdym modeli, dotknąć każdej tkaniny i sprawdzić, jak dany kolor wygląda w naturalnym świetle.

Nasi doradcy są zawsze chętni, aby pomóc. Nie wciskają "bestsellerów", tylko dopasowują mebel do stylu życia - inny narożnik wybierze singiel pracujący z domu, inny rodzina z trójką dzieci i psem.

Dlaczego Moderno Meble

Bo tu narożnik i sofa to nie są jakieś tam tam produkty z magazynu. Tylko jeden z elementów Twojej codzienności.

Bo meble możesz dopasować idealnie do siebie.

Bo to miejsce, w którym można na własne oczy zobaczyć, jak wielka jest różnica pomiędzy meblem, który się po prostu kupuje, a meblem, który zostaje z Tobą na lata.

W showroomie znajdziesz:

kanapy - te mniejsze i te większe, do małych salonów i tych ogromnych, w różnej stylistyce,

narożniki - kompaktowe i rozłożyste rodzinne,

- kompaktowe i rozłożyste rodzinne, stoliki kawowe - proste i praktyczne, pasujące do różnych wnętrz,

- proste i praktyczne, pasujące do różnych wnętrz, łóżka kontynentalne - wygodne i solidne, do sypialni w każdym stylu,

- wygodne i solidne, do sypialni w każdym stylu, i wiele więcej!

Moderno Meble - ul. Ludwika Solskiego 6, Wrocław