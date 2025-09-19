Wydano pozwolenie na budowę kolejnego odcinka trasy S8 na Dolnym Śląsku. Nowy fragment drogi połączy węzły Kobierzyce Północ i Jordanów Śląski, a cała inwestycja ma być gotowa do 2027 roku.

/ Dolnośląski Urząd Wojewódzki / Facebook

Zgoda na budowę 14-kilometrowego odcinka

W czwartek wojewoda dolnośląska Anna Żabska ogłosiła wydanie decyzji administracyjnej ZRID, umożliwiającej rozpoczęcie budowy 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 między węzłami Kobierzyce Północ a Jordanów Śląski.

"To inwestycja w rozwój naszego regionu, w rozwój Dolnego Śląska. A przede wszystkim to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców regionu" - podkreśliła wojewoda.

Za realizację tego fragmentu odpowiada firma PORR. "Mamy zatwierdzony projekt i pozwolenie na realizację inwestycji drogowej, więc zaczną się prace przy budowie 14 km drogi klasy S, czyli dwóch jezdni dwupasmowych w obie strony z poboczami z obu stron" - poinformował Waldemar Wojciechowski, dyrektor dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Prace mają zakończyć się w III kwartale 2027 roku.

Równolegle trwają już prace na sąsiednich odcinkach: Kobierzyce Południe - Kobierzyce Północ oraz Jordanów Śląski - Łagiewniki.



Nowe fragmenty S8 to część większego projektu, który połączy Wrocław z Bardem na długości około 64 km. Droga będzie przedłużeniem istniejącej trasy S8, biegnącej od Białegostoku.

Wciąż trwają procedury przetargowe dla ostatniego odcinka między Bardem a Kłodzkiem.



