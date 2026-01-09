Pesa Bydgoszcz - największy polski producent taboru szynowego - poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia 100 procent akcji niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku. To wydarzenie może znacząco wzmocnić pozycję Pesy na europejskim rynku pojazdów szynowych i otworzyć przed polską firmą zupełnie nowe perspektywy rozwoju.

Jak przekazał Maciej Grześkowiak, dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie, umowa została podpisana pod koniec grudnia 2025 roku. HeiterBlick to uznany producent tramwajów, działający na rynku niemieckim od początku XXI wieku. Obecnie realizuje on projekty tramwajowe w takich miastach jak Lipsk, Würzburg czy Dortmund, dostarczając nowoczesne pojazdy dla tamtejszych systemów komunikacji miejskiej.

"Wierzymy, że PESA i HeiterBlick doskonale się uzupełniają - połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie" - podkreślił w oficjalnym komunikacie prezes Pesy, Krzysztof Zdziarski.

Kierownictwo Pesy wskazuje, że przejęcie HeiterBlick oznacza nie tylko zwiększenie potencjału produkcyjnego w segmencie pojazdów aglomeracyjnych "Urban", ale również umożliwia dalszy, stabilny rozwój firmy oraz ekspansję na kolejne rynki zagraniczne. Dzięki realizowanym inwestycjom i pozyskanemu finansowaniu, spółka zamierza konsekwentnie budować swoją pozycję lidera w branży.

Wsparcie państwa i instytucji rozwojowych

Transakcja została doceniona także przez przedstawicieli polskiego rządu i instytucji rozwojowych. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański określił ją jako "znakomity przykład dyplomacji gospodarczej w praktyce - pokazuje, że grając drużynowo, jako Team Poland, możemy działać na europejską skalę".

Team Poland to inicjatywa, w ramach której polskie instytucje rozwojowe, takie jak Polski Fundusz Rozwoju, BGK, ARP, KUKE, PAIH i PARP, oferują kompleksowe wsparcie dla rodzimych przedsiębiorców - od finansowania i ubezpieczeń eksportowych, przez doradztwo i rozwój innowacji, po promocję na rynkach międzynarodowych.

Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest jednym ze strategicznych kierunków działań Polskiego Funduszu Rozwoju. Przejęcie HB przez Pesę pokazuje, że polska spółka konsekwentnie zmierza ku pozycji lidera rozwiązań przemysłowych w Unii Europejskiej - podkreślił Piotr Matczuk prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ambitne plany przedsiębiorstwa

Pesa Bydgoszcz może pochwalić się imponującym dorobkiem. Do tej pory dostarczyła prawie 960 tramwajów do ponad 20 miast w Europie, w tym do takich miejsc jak Warszawa, Kijów, Sofia czy Tallinn. Na polski rynek trafiło 696 pojazdów, a na rynki zagraniczne - 264. Tramwajami z bydgoskiej fabryki podróżują mieszkańcy 12 z 14 polskich aglomeracji posiadających sieci tramwajowe. Aktualnie firma realizuje zamówienia dla Wrocławia, Krakowa, Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, Bydgoszczy, Torunia oraz Gorzowa Wielkopolskiego.

Zatrudniająca niemal 4 tysiące pracowników spółka jest największym producentem taboru szynowego w Polsce. Po przejęciu przez Polski Fundusz Rozwoju i przeprowadzonej restrukturyzacji, Pesa realizuje ambitną Strategię 2030+, której celem jest dalszy dynamiczny rozwój i ekspansja na rynki zagraniczne.

W grudniu 2025 roku Pesa podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 miliarda złotych z konsorcjum ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Wśród nich znalazł się m.in. państwowy bank rozwoju BGK, a gwarancji na kwotę 1 miliarda złotych udzieliła KUKE. Pozyskany pakiet finansowy pozwoli Pesie podwoić moce produkcyjne i zabezpieczyć realizację rekordowego portfela zamówień o wartości ponad 15 miliardów złotych.