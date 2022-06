​W najbliższą sobotę - 25 czerwca - plac Wolności stanie się tanecznym parkietem. W to miejsce we Wrocławiu wracają potańcówki, które w ubiegłym roku gromadziły setki osób na wspólnej zabawie. Termin pierwszej tegorocznej Potańcówki Wrocławskiej został wybrany nieprzypadkowo - to obchody Święta Wrocławia, znakomita okazja do tanecznych spotkań mieszkańców i turystów.

Muzycznym tematem przewodnim sobotniej potańcówki będzie Wrocław i Dolny Śląsk. Nie zapomnimy o najmłodszych uczestnikach. Będą dziecięce hity, które są w stanie rozruszać każdego - informuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w opublikowanym komunikacie. Potańcówki są wydarzeniami wpisującymi się w Rok Dobrych Relacji, który wciąż trwa we Wrocławiu. Okazją do spotkań międzypokoleniowych, międzynarodowych, do nawiązywania nowych i odnawiania starych znajomości. Każdy jest tutaj mile widziany - napisano. Muzyczną oprawę zapewni DJ Ewelina Gra. Na Potańcówce Wrocławskiej obecne będzie również studio tańca La Rosa Negra. Tancerze będą zachęcać do wspólnej zabawy. Wszystkich chętnych nauczą kilku prostych kroków i ruchów tanecznych. Gośćmi, którzy pojawią się na potańcówce, by wspólnie się bawić, będą artyści Maria Sadowska i Adrian Łabanowski. Na pl. Wolności stanie bar wodny z bezpłatną kranówką od MPWiK. Dla zmęczonych przewidziano strefę odpoczynku z leżakami i ławkami, a także niewielką strefę gastro. Sobotnia potańcówka jest pierwszą z sześciu zaplanowanych w tym roku. Kolejne będą 9 i 30 lipca oraz 6 i 27 sierpnia oraz we wrześniu. Konkretna data jest jeszcze niepotwierdzona.

