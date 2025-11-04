W nocy z 1 na 2 listopada policjanci z Lubina (Dolnośląskie) zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który pod wpływem alkoholu, bez uprawnień do kierowania pojazdami i z narkotykami, próbował uciec przed funkcjonariuszami. Kierowca "wylądował" swoim autem na wysepce ronda. Grozi mu do 3 lat więzienia.

/ Dolnośląska Policja /

Pisk opon i policyjny pościg

Do zdarzenia doszło ok. godz. 1:00 w nocy w Lubinie (Dolnośląskie).

Policjanci patrolujący miasto usłyszeli głośny pisk opon i zauważyli samochód, który zatrzymał się na wysepce ronda.

Kierowca porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg i zatrzymali go już po kilkudziesięciu metrach.



23-latek był bardzo agresywny i pobudzony. "Pomimo wielu poleceń do zachowania zgodnego z prawem, nie stosował się do nich" - relacjonują policjanci. Mężczyzna stawiał czynny i bierny opór podczas próby obezwładnienia.



/ Dolnośląska Policja /

Alkohol, brak uprawnień i narkotyki

Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego ponad 1,1 promila alkoholu w organizmie. Okazało się również, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo, podczas zatrzymania miał przy sobie słoik z marihuaną.



23-latek trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.