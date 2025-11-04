Przepiłowali brzeszczotem kraty okienne, wyszli z celi i wspięli się na dach budynku - w taki sposób dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Funkcjonariusze uniemożliwili ucieczkę, zanim aresztowani dotarli do pasa ochronnego. Sprawę wyjaśnia Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Zdj. ilustracyjne, Areszt Śledczy w Lublinie, maj 2024 / Wojtek Jargiło / PAP

Rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek poinformowała we wtorek, że 24 października dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie.

Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem, wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po wzbudzeniu bariery mikrofalowej funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany - opisała rzeczniczka.

Uciekinierów zatrzymali funkcjonariusze Służby Więziennej, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego. Mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami "o lżejszym charakterze".

Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Mają ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Badają także kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.