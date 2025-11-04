Utrata prawa jazdy, 5 tys. zł mandatu i 15 pkt karnych - to konsekwencje, jakie poniósł 37-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego na Podkarpaciu. Kierowca forda w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 91 km/h. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, pędził 141 km/h.

Kierowca forda otrzymał mandat w wysokości 5 tys. zł i 15 pkt karnych

Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 listopada na terenie powiatu kolbuszowskiego. Policjanci z grupy SPEED zatrzymali rozpędzonego forda do kontroli drogowej.

Jak się okazało, kierowca działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany maksymalnym mandatem - 5 tys. zł. Oprócz tego stracił prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał 15 pkt karnych.

5 tys. zł mandatu i 15 pkt karnych dla kierowcy forda

To nie jedyny przypadek brawurowej jazdy w regionie. Kilkanaście minut później funkcjonariusze zatrzymali kierowcę kii, który również znacznie przekroczył prędkość - jechał 132 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. 41-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego także stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 pkt karnymi.

Od piątku na polskich drogach doszło do 146 wypadków. Zginęło 6 osób, a 184 osoby zostały ranne. Policja zatrzymała 518 nietrzeźwych kierowców.