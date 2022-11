Dziś startuje sezon zimowy na wrocławskich krytych lodowiskach przy ul. Spiskiej i Wejherowskiej. Trzeba się liczyć z droższymi o kilka złotych biletami. Nowością jest tak zwane "Szybkie ślizganie".

/ WCT SPARTAN / Materiały prasowe

Tak jak w ubiegłych latach wrocławskie lodowiska będą otwarte od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 22, a w weekendy od 8 do 22. W tym roku nowością jest tak zwane "Szybkie ślizganie" na lodowisku przy Spiskiej.

To oferta dla tych, którzy jeżdżą szybko i dobrze, lubią poszaleć i nie chcą się dzielić taflą z początkującymi. Dlatego w poniedziałki będą mogli puszczać wodze fantazji w godzinach od 22.30 do 24 za jedyne 20 zł za 90 minut jazdy. To czas zarezerwowany wyłącznie dla tej grupy - podkreśla Dariusz Kowalczyk, prezes WCT Spartan sp. z. o.o.

Droższe bilety

Bilety na wrocławskie lodowiska podrożały. Ceny wzrosły od 2 do 6 zł - w zależności od rodzaju biletu. Godzinny bilet ulgowy kosztuje obecnie 19 zł. Za normalny trzeba zapłacić 23 zł.

Staramy się utrzymać to na rozsądnym poziomie, ale niestety wszystko drożeje - mówi Maciej Moczko, rzecznik prasowy WCT Spartan sp. z o.o.

W każdy poniedziałek można skorzystać ze specjalnej promocji "Tanie ślizgnie". Przez cały dzień dzieci i dorośli za wejściówkę na lodowisko zapłacą 17 zł.

/ WCT SPARTAN / Materiały prasowe

Oferta wypożyczalni

W tym roku kupiono nowy sprzęt do wypożyczalni. Również najmłodsi (w wieku od 1 do 3 lat) będą mogli wypożyczyć łyżwy saneczkowe (dwupłozowe mocowane do butów) aby rozpocząć swoją przygodę z łyżwiarstwem.

Wypożyczenie łyżew to koszt 12 zł. W wypożyczalniach są też m.in. kaski.

Dla wszystkich, którzy chcieliby postawić pierwsze kroki na lodzie mamy przygotowany szeroki wachlarz kursów na lodowisku Orbita. Szkolenia prowadzone są zarówno w grupach dla dzieci, dorosłych jak również dla rodzin w tzw. kursach Rodzic + Dziecko. To nowość i idealny kurs zarówno dla dzieci jak i rodziców - tłumaczy Maciej Moczko, rzecznik prasowy WCT Spartan sp. z o.o.