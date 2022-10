Od dziś Urząd Miejski Wrocławia o dwie godziny skraca pracę trzech Centrów Obsługi Mieszkańca, gdzie między innymi załatwiane są sprawy związane z rejestracją pojazdów czy dowodami osobistymi. Jak podaje ratusz - zmiana to forma oszczędności podyktowana zapowiadaną podwyżką ceny energii elektrycznej. Jeden z COM-ów w mieście nadal działa jednak do godz. 18.

wroclaw.pl / Urząd Miejski Wrocławia / Internet

Czas pracy został skrócony w trzech COM-ach: przy placu Nowy Targ oraz ulicach Bogusławskiego i Zapolskiej. Od 3 października petenci są tam obsługiwani w godzinach od 8.00 do 15.15. Dotyczy to spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawem jazdy, dowodami osobistymi, meldunkami, nadaniem numeru PESEL czy działalnością gospodarczą.

Jak napisano na stronie internetowej miasta - zmiana jest formą oszczędności podyktowaną zapowiadaną podwyżką ceny energii elektrycznej dla samorządów.

Jeżeli to faktycznie oszczędzi pieniądze, to ok - mówi jeden z petentów.



Mnie to nie przeszkadza, bo ja jestem na urlopie macierzyńskim. Ale myślę, że osoby pracujące nie będą zadowolone - dodaje kobieta załatwiająca sprawy w jednym z COM-ów.

Z praktyki wieloletniej widzimy, że tych klientów jest zdecydowanie mniej w okresie jesienno-zimowym, kiedy za oknem jest już ciemno. Więcej pracowników będzie obsługiwało zainteresowanych, którzy pojawiają się do godziny 15 - tłumaczy Arkadiusz Filipowski z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zdaniem magistratu mieszkańcy będą obsługiwani sprawnie. Urząd podkreśla też, że sprawy po godzinie 15.15 można załatwić w Centrum Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym przy ulicy Legnickiej. Pozostaje ono czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 16:00.