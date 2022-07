Do nietypowej sytuacji doszło we Wrocławiu. Wszystko zaczęło się od jazdy osobową skodą z prędkością 106 km/h na odcinku drogi z ograniczeniem do 70 km/h. Policjanci z grupy SPEED wystawili kobiecie kierującej autem mandat w wysokości 800 zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kilka dni później, w minioną sobotę, kobieta wysłała policji maila z... podziękowaniami. "Pełen profesjonalizm" Rozmowa przebiegała w bardzo spokojny sposób, a stres, który zawsze pojawia się w takich momentach z minuty na minutę stawał się mniejszy - relacjonuje kobieta. Jak dodaje dalej, mundurowi "zachowali pełen profesjonalizm" i "zachowali nutkę bardzo wyważonego poczucia humoru". Ukarana mandatem pochwaliła mundurowych za kompetencje i pogodę ducha, która "pomogła przełknąć gorycz wysokości mandatu i wzajemny szacunek pomiędzy funkcjonariuszami a kierowcą". Cytat Kontrole drogowe nie należą raczej do najprzyjemniejszych spotkań, niemniej jednak ta była przeprowadzona w sposób bardzo profesjonalny - napisała kobieta. Oto cała treść otrzymanej przez mundurowych korespondencji: Treść korespondencji wysłanej przez ukaraną kobietę / Policja Te miłe słowa znaczą bardzo dużo dla policjantów. Cieszymy się, kiedy nasza praca jest doceniana i nawet osoby ukarane mandatem rozumieją jej specyfikę i wiedzą - skomentował sierż. szt. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Zobacz również: Wyjątkowe podziękowanie dla wrocławskich policjantów. Za ich serce i pomoc

