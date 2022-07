Dolnośląski Urząd Wojewódzki zmienił od dziś godziny obsługi interesantów w sprawach paszportowych oraz dotyczących cudzoziemców. Będzie można je załatwić wcześniej, ale urzędnicy będą dostępni krócej. Zmiany dotyczą nie tylko Wrocławia.

/ Dolnośląskie Urząd Wojewódzki / Internet

Od 18 lipca zmieniły się godziny obsługi interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował, że będzie się ona odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14. Dotyczy to zarówno Wrocławia, Jeleniej Góry, jak i Wałbrzycha.

W Legnicy bez zmian. Klienci będą obsługiwani - tak jak wcześniej odbywało się to w każdej z lokalizacji - w godzinach 9-16.

Jak informuje urząd, we Wrocławiu rezerwacje godzin, jeśli chodzi o sprawy paszportowe, pozostają bez zmian. Internetowy system rezerwowania wizyty już wcześniej założył bowiem zmianę godzin obsługi.

Z kolei wszystkie rezerwacje dotyczące składania wniosków pobytowych cudzoziemców, wyznaczonych do 12 sierpnia włącznie, ulegają w stolicy Dolnego Śląska zmianie. Klienci powinni zgłosić się na wizytę o 1,5 godziny wcześniej niż określono w rezerwacji. Na przykład - wizyta z godz. 8:50 zostaje przesunięta na godz. 7:20, a z 9:20 na 7:50.

W przypadku Wałbrzycha i Jeleniej Góry wszystkie godziny rezerwacji pozostają bez zmian - przekazał w komunikacie Dolnośląski Urząd Wojewódzki.