​Wrocławianie chętnie piją kranówkę. Co czwarty mieszkaniec Wrocławia robi to codziennie, kolejne 35% deklaruje, że sięga po nią kilka razy w tygodniu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

/ MPWiK we Wrocławiu / Materiały prasowe

Kranówka we Wrocławiu pochodzi z rzek Nyska Kłodzka i Oława, które swoje źródła mają w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Wrocławianie piją więc górską wodę. Zanim jednak trafi ona do kranów mieszkańców, jest oczyszczana w dwóch Zakładach Produkcji Wody: "Mokry Dwór" i "Na Grobli".

Picie kranówki to przede wszystkim oszczędność. Woda z sieci wodociągowej jest duża tańsza niż woda butelkowana - podkreśla spółka w swoim komunikacie. Za litr kranówki zapłacimy mniej niż jeden grosz, tymczasem w sklepie ta sama pojemność kosztuje ok. 1,5 zł. Jeśli codziennie będziemy pić kranówkę zamiast wody butelkowanej, to w skali roku możemy zaoszczędzić ponad 1000 zł. Jednocześnie nie zanieczyścimy środowiska dodatkowymi 19 kg plastiku - wylicza MPWiK.

Czy picie kranówki jest bezpieczne?

Zdaniem wrocławskiego MPWiK woda z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zawiera cenne minerały jak wapń, magnez, sód czy potas. To pierwiastki, które mają duży wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

W internecie znajdziemy kalkulator oszczędności. Każdy indywidualnie może sprawdzić ile zaoszczędzi, wybierając kranówkę. Są tam też odpowiedzi na popularne pytania: co z kamieniem w wodzie, po co chlor, czy należy stosować filtry do wody?

/ MPWiK we Wrocławiu / Materiały prasowe

MPWiK od trzech lat prowadzi akcję edukacyjną #PijKranówkę. Te działania dostrzegła prawie połowa mieszkańców Wrocławia. Co czwarty mieszkaniec Wrocławia wybiera codziennie kranówkę zamiast wody butelkowanej, natomiast ok. 35% wrocławian pije kranówkę kilka razy w tygodniu. Tylko 0,3% zadeklarowało, że nie pije wody z kranu.

Ponad 60% wrocławianek i wrocławian jest zdania, że jakość wody kranowej jest bardzo dobra lub dobra. Jest to wynik bardzo ciężkiej pracy wszystkich pracowników wodociągów, którzy 365 dni w roku, 24 godziny na dobę dbają o to, żeby mieli Państwo świeżą wodę w kranie. I wiemy, że mieszkańcy to zauważają, ponieważ ponad połowa z nich uważa, że woda w kranie poprawiła się w porównaniu do okresu sprzed 5 lat - mówi Marcin Garcarz, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Wzorem lat ubiegłych w tym roku akcja #PijKranówkę będzie prowadzona podczas wielu miejskich wydarzeń kulturalnych, sportowych czy społecznych. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią kranówki można także napić ze zdrojów ulicznych znajdujących się w strategicznych punktach Wrocławia, jak plac Solny, Park Tołpy czy Plac Dominikański.