Do Sądu Rejonowego w Świdnicy wpłynął akt oskarżenia dla Marcina M., który pochwalał publicznie agresję Rosji na Ukrainę oraz zbrodnie na ludności ukraińskiej. Podejrzany, po tym jak w maju ub.r. usłyszał zarzuty, wyjechał na Białoruś, a teraz przebywa w Rosji.

Zdj. ilustracyjne / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk poinformował, że prokuratura przesłała do Sądu Rejonowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko Marcinowi M.

Marcinowi M. zarzucono pochwalanie wszczęcia i prowadzenia wojny napastniczej Federacji Rosyjskiej przeciwko Republice Ukrainy oraz pochwalenie przemocy stosowanej wobec ludności ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowościowej - powiedział Orepuk.



Śledczy ustalili, że podejrzany w okresie od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2022 roku na swoim profilu na portalu społecznościowym w internecie zamieszczał wpisy pochwalające wojnę napastniczą oraz przemoc stosowaną wobec ludności ukraińskiej.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin M. przyznał się do zamieszczania wpisów na swoim profilu w portalu społecznościowym, jednakże w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie zawierają one treści pochwalających wojnę - dodał prokuratur.



Wyjaśnił, że zarzuty przedstawiono Marcinowi M. 31 maja 2022 roku. Za te przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. Z przekazów medialnych wiemy, że podejrzany przebywa obecnie poza granicami Polski. Dla toku sprawy nie ma znaczenia, że wyjechał - powiedział prokurator.

Żaryn: Popierał działania rosyjskie przeciwko Ukrainie



Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w czerwcu 2022 roku napisał na Twitterze, że "Marcin M., robiący ostatnio karierę w białoruskich i rosyjskich mediach, to prorosyjski aktywista, który od lat prowadził działalność zbieżną z propagandą Kremla. Szczególnie mocno angażował się w publikowanie treści przeciwko Ukrainie".



Żaryn wyjaśnił wówczas, że "M. rozpowszechniał materiały, które fałszowały prawdę o rosyjskiej okupacji Krymu i wschodniej Ukrainy". "Popierał działania rosyjskie przeciwko Ukrainie. W 2022 roku Ukraina wydała wobec niego zakaz wjazdu - za przekroczenie granicy UA na przejściu kontrolowanym przez Rosję" - napisał rzecznik.



Podkreślił, że "w momencie wybuchu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie Marcin M. nie tylko nie zaprzestał działalności, ale wręcz ją wzmocnił". "Treści zamieszczane przez Marcina M. nosiły znamiona pochwały wojny napastniczej" - ocenił.



Poinformował, że w związku z działalnością Marcina M. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pochwalania wszczęcia i prowadzenia wojny napastniczej.