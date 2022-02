W związku z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie, w sobotę, zamiast tradycyjnego Charytatywnego Balu Politechniki Wrocławskiej, odbędzie się aukcja na rzecz ukraińskich studentów uczelni. W piątek senat PWr przyjął też uchwałę potępiającą rosyjski atak na Ukrainę.

Czwartkowa manifestacja solidarności z Ukrainą we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Aukcja rozpocznie się online w sobotę o godz. 19. Jak poinformował PAP Michał Ciepielski z biura prasowego Politechniki Wrocławskiej, w jej trakcie zaproszeni goście będą mogli wylicytować m.in. grafikę prof. Przemysława Tyszkiewicza, portret Stanisława Lema z jego własnoręcznym podpisem, rzeźbę Tomasza Urbanowicza oraz przedmioty przekazane m.in. przez prezydenta Wrocławia, marszałka województwa dolnośląskiego i wojewodę dolnośląskiego, a także rektorów Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Ciepielski przekazał też, że w piątek senat uczelni, na specjalnym posiedzeniu przyjął uchwałę potępiającą rosyjski atak na Ukrainę. Słowa wsparcia do ukraińskich studentów wystosował również rektor PWr prof. Arkadiusz Wójs.

Jestem wstrząśnięty ogromem zła, które spotyka Waszą ojczyznę. Trudno mi sobie wyobrazić, co teraz przeżywacie, myśląc o swoich bliskich, o swoim kraju. Chcę Was zapewnić, że w obliczu bezprecedensowego ataku Rosji na Ukrainę możecie liczyć na wsparcie społeczności Politechniki Wrocławskiej - podkreślił prof. Wójs. Zaapelował do studentów, aby zgłaszali swoje potrzeby dziekanom i profesorom. Postaramy się Wam pomóc najlepiej, jak umiemy. Wszyscy solidaryzujemy się z Ukrainą i jej mieszkańcami - dodał.

Obecnie na Politechnice Wrocławskiej studiuje blisko 320 studentów i doktorantów pochodzących z Ukrainy.