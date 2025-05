Ponad 1000 razy interweniowała policja we Wrocławiu z powodu piłkarskiego finału Ligi Konferencji i obecności około 70 tys. kibiców z Anglii i Hiszpanii. Straty MPK są porównywalne z dniem meczowym w polskiej ekstraklasie lub lidze żużlowej - przekazał w czwartek urząd miasta. We wtorek i środę w centrum Wrocławia doszło do starć kibiców obu drużyn. W ruch poszły krzesła i butelki.

Kibice Realu Betis Sewilla na Rynku we Wrocławiu, po starciu z kibicami Chelsea FC Londyn, przed meczem finałowym piłkarskiej Ligi Konferencji / Maciej Kulczyński / PAP W środę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się finał Ligi Konferencji, w którym zmierzyły się drużyny hiszpańskiego Realu Betis i angielskiej Chelsea Londyn.

Pierwsi kibice przyjechali do stolicy Dolnego Śląska we wtorek. Do pierwszej burdy doszło już tego samego dnia wieczorem, a do kolejnej, dużo większej, w środowe popołudnie.

Policja interweniowała ponad 1000 razy. Zatrzymano w sumie 38 osób. Straty MPK są porównywalne z dniem meczowym w polskiej ekstraklasie lub lidze żużlowej – przekazał urząd miasta. Nie odnotowano żadnych strat na stadionie. Zobacz również: Burdy kibiców w centrum Wrocławia. "Policja będzie bezwzględna" NAGRANIA W środę na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się finał Ligi Konferencji. Zmierzyły się drużyny hiszpańskiego Realu Betis i angielskiej Chelsea Londyn. Pierwsi kibice przyjechali do stolicy Dolnego Śląska już we wtorek. Widać ich było szczególnie w ścisłym centrum miasta. Do pierwszej burdy doszło we wtorek wieczorem, a do kolejnej, dużo większej, w środowe popołudnie. Interwencje, zatrzymania i straty Urząd miasta przekazał, że łącznie we wtorek i środę policja interweniowała ponad tysiąc razy a służby zanotowały 120 osób, które zakłócały porządek lub łamały prawo. W środę najbardziej krewkich uczestników burd otoczył kordon interwencyjny, a 40 z nich rozproszyła armatka wodna. Zatrzymano 38 osób, a 18 trafiło do policyjnego aresztu i w tzw. trybie przyśpieszonym czeka na szybki wyrok. Usłyszeli m.in. zarzuty udziału w bójce, niszczenia mienia i odpalenia rac. Policja we wtorek podjęła 515 interwencji, a w środę 521. Straż miejska interweniowała 140 razy we wtorek i 110 razy w środę. "To wartości porównywalne z sylwestrem czy z czasem juwenaliów - znacznie powyżej średniego dnia powszedniego" - napisał urząd miasta w mediach społecznościowych. Wyliczone straty i szkody to m.in. kilkanaście połamanych krzeseł i potłuczone szkło w pubach, jedna pęknięta donica na Rynku, 4 uszkodzone uchwyty na flagi, 7 uszkodzonych uchwytów na rowery w tramwajach, jedna pęknięta szyba działowa w pojeździe, jeden tramwaj z zaciągniętym w nocy hamulcem awaryjnym - pojazd został stoczony do zajezdni i czwartek ponownie wróci na trasę. Sprawcy nie udało się ująć. Policja interweniowała w centrum Wrocławia przed meczem finału Ligi Konferencji UEFA RMF FM "Nie odnotowano żadnych strat na stadionie. Straty MPK są porównywalne do typowego dnia meczowego Śląska Wrocław lub żużlowej Sparty Wrocław" - napisano w komunikacie. Piłkarze Chelsea Londyn pokonali w finale Ligi Konferencji Betis Sewilla 4:1 (0:1). Zostali pierwszym klubem, który ma na koncie triumf we wszystkich istniejących obecnie rozgrywkach UEFA - również w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.