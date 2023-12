Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Legnicy (woj. dolnośląskie) zakrwawiony biegał z nożem po klatce schodowej jednego z budynków i dobijał się do drzwi jego mieszkańców. Okazało się, że 30-latek przebywał na przepustce ze szpitala psychiatrycznego.

Dzisiaj o poranku policjanci z Legnicy dostali wezwanie o agresywnym mężczyźnie.

Podjęte skutecznie i natychmiast przez policjantów działania, doprowadziły do zatrzymania mężczyzny przebywającego na przepustce ze szpitala psychiatrycznego, który zakrwawiony biegał z nożem w ręku po klatce schodowej jednego z budynków i dobijał się do drzwi mieszkań - poinformował Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodał, agresywny mężczyzna został obezwładniony i trafi do aresztu.

Policjanci ustalili także, że chwilę wcześniej 30-latek uszkodził kilka aut i wbiegł na dach budynku, a także prawdopodobnie uczestniczył w innym zdarzeniu kryminalnym, co jest obecnie jeszcze potwierdzane.